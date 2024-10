1:11 Inondations: Les routes se transforment en torrent en Italie

Les semaines se suivent et se ressemblent pour une partie du pourtour méditerranéen. Une nouvelle alerte concernant des conditions météorologiques difficiles a été émise dans le sud de la France et le nord de l'Italie.

Un anticyclone, qui se trouve actuellement sur l'Europe centrale, assure un temps doux et clément par chez nous, en tenant une dépression à distance sur le porche Atlantique. Mais cette dernière va faire remonter une masse d'air humide depuis la Méditerranée, qui va venir buter sur les Cévennes et le sud des Alpes ces prochaines heures. Avec à la clé de nouvelles pluies diluviennes.

En France, le Gard et le Var ont été placés en vigilance orange pluies-inondations vendredi. Des quantités «folles» de précipitations sont déjà tombées ces dernières heures par endroits, selon les spécialistes. Et de nouveaux cumuls importants sont à craindre sur ces régions d'ici à dimanche. Dans un communiqué, la préfecture du Gard appelle la population à «une extrême vigilance», rappelant que «les cours d'eau peuvent réagir très rapidement en lien avec des sols parfois déjà saturés».

La situation n'est pas meilleure dans le nord de l'Italie. Et elle risque même d'être encore pire. D'ici la fin du week-end, il pourrait tomber plus de 300 litres de pluie par mètre carré en Ligurie et en Toscane.

«Ça s'annonce mal», prévient le météorologue Dominik Jung de wetter.net. «Des crues soudaines sont attendues dans certaines régions des Alpes. Les voitures peuvent être emportées, les routes et les voies ferrées endommagées, les bâtiments inondés. Il y a un danger de mort dans les régions concernées. Soyez absolument prudents», conseille le spécialiste.

Match reporté, ou pas

Ces conditions extrêmes ont engendré le début d'une polémique dans le pays transalpin. Les autorités d'Emilie-Romagne ont en effet annoncé jeudi le report de la rencontre de Série A entre Bologne et l'AC Milan, mais sans l'accord de la Ligue italienne de football. Qui a contesté la décision en espérant que ce match prévu samedi après-midi pourrait quand même avoir lieu, selon La Gazzetta dello Sport. Une décision doit être prise vendredi pour décider si ce dernier pourrait avoir lieu à huis clos.

Des déluges à répétition

Car «la présence de 35'000 personnes au stade Dall'Ara, à proximité de l'endroit le plus exposé de la ville», inquiète la municipalité Bologne. La ville a en effet déjà été durement touchée ces derniers jours, en particulier dans le quartier où est située l'enceinte. Dimanche, quelque 3000 personnes avaient dû être évacuées et hébergées dans des logements d'urgence et un jeune homme de 20 ans avait perdu la vie après avoir été happé par les flots alors qu'il se trouvait dans sa voiture.

Un jeune de vingt ans est mort dans les inondations près de Bologne. Il avait été emporté par les eaux au volant de sa voiture. Photo: AFP

La Suisse pas totalement épargnée

Cette situation va également engendrer des pluies sur le sud de la Suisse ces prochains jours, en particulier au Tessin et dans la région du Simplon (VS). Ailleurs dans le pays, le temps devrait rester passablement sec vendredi et samedi. Quelques pluies sont toutefois annoncées pour dimanche. Mais rien à voir avec ce qu'endurent et vont endurer nos voisins.