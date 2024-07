La princesse Kate réagit au quart de tour

1/5 La princesse Kate a fait dimanche sa deuxième apparition publique depuis l'annonce de son cancer.

La princesse Kate a fait dimanche sa deuxième apparition publique depuis l'annonce de son cancer. Elle s'est montrée de bonne humeur lors de la grande finale du tournoi de tennis de Wimbledon, qui a finalement été remportée par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Elle ne s'est pas contentée de lui remettre le trophée, mais a également échangé quelques mots avec le double vainqueur de Wimbledon dans les coulisses. Et c'est là qu'un moment quelque peu gênant s'est produit.

Alors que la princesse Kate s'entretenait avec la princesse Charlotte et Alcaraz au sujet de sa victoire, sa sœur Pippa Matthews attendait à quelques pas de là et suivait la conversation du trio, comme le montrent des enregistrements vidéo.

Alors que la conversation touchait à sa fin, la princesse Kate a fait un pas en arrière et a levé le bras pour présenter sa sœur, mais ni le joueur de tennis ni les invités présents n'ont semblé se rendre compte de son intention, car tout le monde s'est soudainement mis à applaudir. D'abord légèrement déconcertée, la princesse Kate a ensuite réagi à la vitesse de l'éclair et s'est jointe aux applaudissements. La situation est sauvée.

Standing ovation pour la princesse

La princesse Kate est la marraine de l'organisateur du tournoi, le All England Lawn Tennis and Croquet Club, et avait déjà remis le trophée au vainqueur il y a un an. A l'époque, le vainqueur s'appelait également Carlos Alcaraz, ce qui a donné lieu dimanche à une rencontre entre deux vieilles connaissances.

Pendant longtemps, on n'a pas su si la princesse assisterait à la finale cette année en raison de son cancer et de sa chimiothérapie. La confirmation n'est intervenue que la veille. La joie de sa présence a donc été d'autant plus grande.

Lorsque la princesse s'est frayée un chemin jusqu'au Royal Box avec sa fille et sa sœur, le public a non seulement applaudi à tout rompre, mais a même fait une standing ovation pour la princesse qui était de retour à Wimbledon.