La princesse Kate va assister à la finale hommes de Wimbledon

Selon l'agence de presse britannique PA, elle remettra le trophée au vainqueur du tournoi, soit le Serbe Novak Djokovic soit l'Espagnol Carlos Alcaraz.

La princesse Kate, soignée pour un cancer, va assister dimanche à la finale hommes du tournoi de tennis de Wimbledon, a annoncé samedi le palais de Kensington, un signe qui semble encourageant sur son rétablissement.

Son époux William, le prince héritier du trône britannique, sera lui dimanche soir à Berlin pour assister à la finale de l'Euro de football opposant l'Angleterre à l'Espagne. La présence de Kate à Wimbledon sera sa deuxième sortie publique en près de sept mois.

Hommage à Andy Murray

L'épouse de William avait annoncé dans une vidéo fin mars suivre une chimiothérapie préventive contre un cancer. Absente de tout engagement officiel depuis Noël, elle est pour la première fois réapparue en public le 15 juin à l'occasion de la parade d'anniversaire du roi Charles III.

Kate, très impliquée auprès de la Fédération de tennis, est une habituée de Wimbledon. La rumeur de son apparition ce week-end pour la finale du tournoi a couru toute la semaine. La semaine dernière, elle a rendu hommage sur les réseaux sociaux au joueur écossais Andy Murray. «Une incroyable carrière à Wimbledon s'achève. Vous pouvez être très fier Andy Murray. En notre nom à tous, merci !», a-t-elle écrit dans ce message signé simplement «C» (Catherine).

«Bons progrès» de son traitement

Le 15 juin, la princesse était apparue souriante au balcon de Buckingham, aux côtés de Charles III, de la reine Camilla, de William et de leurs trois enfants George, Charlotte et Louis. Elle avait été chaleureusement acclamée par le public venu en nombre assister à la parade militaire «Trooping the Colour» («Salut aux couleurs») organisée chaque mois de juin.

La veille, elle avait annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux – sa première prise de parole depuis l'annonce de sa maladie – qu'elle assisterait à cet évènement festif du fait des «bons progrès» de son traitement.

«Comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours», avait encore écrit Kate, dans ce message, précisant que son traitement devait durer «encore pendant plusieurs mois». «J'espère pouvoir participer à quelques engagements publics cet été, tout en sachant que je ne suis pas encore tirée d'affaires», avait-elle ajouté.

La famille royale est malade

Le roi Charles III, âgé de 75 ans, est également atteint d'un cancer, en cours de traitement, mais a repris il y a plusieurs mois ses engagements publics. Il a notamment assisté aux commémorations organisées pour le 80ème anniversaire du débarquement en France. Fin juin, il a reçu l'empereur du Japon et son épouse en visite d'Etat.

Vendredi, c'est la princesse Anne, la soeur du roi, qui a repris ses engagements, après avoir été hospitalisée fin juin à la suite d'un choc à la tête apparemment provoqué par un cheval.

La fille d'Elizabeth II, âgée de 73 ans, a assisté à une compétition dans le Gloucestershire organisée par une association équestre qui accueille des personnes handicapées, la Riding for the Disabled Association. «Super soldat! C'est si bon de vous revoir si vite!», ont écrit Kate et William sur le réseaux social X pour saluer le retour d'Anne.