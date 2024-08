Avec sa contre-invasion, l'Ukraine veut faire pencher la balance de son côté et déplacer les fronts. Les soldats qui reviennent et ceux qui sont sur le front racontent l'action planifiée depuis des mois.

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur la première avancée de ses troupes sur le territoire russe depuis le début de la guerre. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a parlé de l'offensive lancée le 6 août comme d'un «déplacement de la guerre sur le territoire de l'agresseur».

L'un de ces soldats ukrainiens, qui vient de rentrer de sa mission transfrontalière, s'appelle Thomash. Il fait partie d'une unité de drones et a été chargé de préparer le terrain pendant deux jours avant l'opération.

L'action était planifiée depuis des mois

«Nous avons reçu l'ordre de venir ici, mais nous ne savions pas exactement ce que cela signifiait», explique Thomash à la BBC lors d'une pause-café. «Auparavant, nous avions neutralisé les moyens de communication et de surveillance de l'ennemi.» Un autre soldat, qui se trouve toujours en Russie, raconte via Telegram que l'action a été planifiée pendant des mois pour forcer Moscou à retirer des troupes de certaines parties de la ligne de front en Ukraine. «L'effet de surprise a fonctionné, poursuit-il. Nous sommes entrés sans problème et sans grande résistance.»

Lundi soir, selon les évaluations de l'AFP, les troupes ukrainiennes avaient avancé de 800 kilomètres carrés dans la région de Koursk et contrôlaient plus de deux douzaines de villages. Près de 200'000 Russes auraient jusqu'à présent fui leurs maisons. L'armée russe aurait ainsi conquis 69 kilomètres carrés de territoire ukrainien au cours de la même période.

«Ils doivent aussi prendre Moscou»

«Les civils russes que nous rencontrons n'opposent aucune résistance», poursuit le soldat déplacé sur le front. «Nous ne les touchons pas. Mais ils ne sont pas non plus bienveillants à notre égard.» Il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure cette description des rapports avec les Russes est exacte.

«Je veux qu'ils s'en emparent (de la région de Koursk)», dit Misha, un civil qui passe par là par hasard, accompagné de son ami Valera. «Qu'ils s'emparent de tout, y compris de Moscou. Les Russes ont attaqué les premiers», ajoute Valera, la fenêtre baissée. «Désormais, nos soldats ont répondu et ont montré de quoi nous étions capables.»

Mais même si l'Ukraine semble avoir pris Vladimir Poutine de court avec son invasion, l'enjeu reste de taille. Les forces armées ukrainiennes sont nettement inférieures en nombre. La question de savoir si le déplacement de la guerre sur le sol russe pourra stopper l'avancée de ces derniers et inciter Moscou à entamer des pourparlers de paix reste ouverte.

État d'urgence dans plusieurs régions russes

Entre-temps, le gouverneur de la région frontalière russe de Belgorod a décrété l'état d'urgence. La situation dans la région reste «extrêmement difficile et tendu» en raison des tirs des forces armées ukrainiennes, a déclaré Viatcheslav Gladkov mercredi sur le service en ligne Telegram. Il a ajouté que l'état d'urgence serait décrété «au niveau régional» à partir de mercredi. Il a en outre présenté une demande de déclaration d'un état d'urgence à l'échelle nationale.

Viatcheslav Gladkov a également fait savoir que des attaques de drones ukrainiens avaient eu lieu sur deux villages de la région. Les autorités des régions de Koursk, Voronej et Briansk ont également déclaré que des drones en provenance d'Ukraine avaient été abattus par la défense antiaérienne pendant la nuit.

Belgorod est limitrophe de la région ukrainienne de Kharkiv et de la région russe de Koursk. Le gouverneur de Koursk avait déjà décrété l'état d'urgence la semaine dernière.