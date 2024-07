09.07.2024, 13:25 heures

La Suisse étend sa liste de sanctions contre la Russie

La Suisse a étendu sa liste des sanctions frappant la Russie, indique mardi le DEFR. Elle reprend ainsi les modifications décidées par l’Union européenne (UE) en raison de l’agression militaire russe qui se poursuit en Ukraine.

L'UE a décidé le 24 juin de prendre de nouvelles mesures contre Moscou dans le cadre d'un 14e paquet de sanctions. Le 8 juillet, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a étendu dans la foulée le régime de sanctions de la Suisse à 69 personnes et à 47 entreprises et entités supplémentaires.

Hommes d'affaires, propagandistes

La plupart des personnes nouvellement sanctionnées sont des hommes d'affaires, des propagandistes et des membres de l'armée et du système judiciaire. Des personnes responsables de la déportation d'enfants ukrainiens ainsi que des membres du service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) ont également été ajoutés à la liste, précise le Département fédéral.

Du côté des entreprises et des entités nouvellement visées par des sanctions, la grande majorité sont des entreprises d'armement russes ainsi que des entreprises participant activement au contournement des sanctions de l'UE dans les domaines financier et commercial. Le régime de sanctions de la Suisse, comme celui de l'UE, s'applique au total à plus de 2200 personnes, entreprises et entités.

Mesures en cours d'analyse

Le nouveau paquet de sanctions de l'UE prévoit une série d'autres mesures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des finances, et des marchandises. Ces mesures sont en cours d'analyse afin que le Conseil fédéral puisse examiner leur reprise éventuelle, précise le DEFR.

Ce dernier a enfin soumis les quatre médias Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija et Rossiiskaja Gazeta à une interdiction de publicité en raison «des campagnes de propagande et de désinformation continues de la Russie». Contrairement aux mesures prises par l'UE, ces médias ne sont toutefois pas frappés d'une interdiction de diffuser.

Même si ces canaux sont des outils de propagande et de désinformation ciblées de la Russie, le Conseil fédéral reste convaincu qu'il est «plus efficace, pour contrer des propos mensongers et nuisibles, de leur opposer des faits plutôt que de les interdire».

Source: ATS