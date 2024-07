Joe Biden, testé positif au Covid, est plus fragilisé que jamais, alors qu'il persiste à maintenir sa candidature à l'élection présidentielle. Nancy Pelosi et Barack Obama lui auraient clairement dit qu'il ne pourra pas gagner face à Donald Trump.

Barack Obama et Nancy Pelosi seraient en train de lâcher Joe Biden

Joe Biden n'est pas en bonne forme, mais persiste à maintenir sa candidature pour un second mandat.

Alors que les républicains font preuve d'unité dans la bonne humeur lors de leur convention à Milwaukee, la situation se dégrade de plus en plus pour le président Joe Biden. Après un bref répit, le démocrate est confronté à de nouvelles demandes de retrait de sa campagne électorale pour un second mandat.

Lors d'un entretien avec le président des États-Unis Joe Biden, la politicienne phare des démocrates Nancy Pelosi lui aurait assuré qu'il ne pourra pas battre Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche, rapporte CNN. La chaîne de télévision cite quatre sources anonymes proches du dossier. Nancy Pelosi aurait souligné que les sondages prédisent l'échec de Joe Biden, ce qui priverait les démocrates du pouvoir.

Joe Biden persiste, mais ne fait pas la sourde oreille

Le dirigeant octogénaire aurait mal réagi. Sur la défensive, il aurait répliqué à Nancy Pelosi qu'il aurait vu des sondages le donnant gagne face à Donald Trump. Selon le «New York Times», Joe Biden se serait tout de même montré ouvert à de tels avertissements ces derniers jours et serait à l'écoute des arguments de ses détracteurs. Le journal cite comme sources des démocrates qui auraient été informés des discussions.

Nancy Pelosi, âgée de 84 ans, conserve une grande influence au sein du parti et avait déjà signalé la semaine dernière dans une interview télévisée que le débat sur la candidature de Joe Biden n'était pas encore clos. Le fait qu'elle ait expressément renoncé à exprimer son soutien à Joe Biden avait fait la une des médias.

Un porte-parole de Nancy Pelosi a déclaré à CNN que l'ancienne présidente de la Chambre des représentants était en Californie depuis vendredi et qu'elle n'avait pas parlé à Joe Biden depuis.

Barack Obama lâche aussi Joe Biden

Même le soutien de l'ex-président démocrate Barack Obama à Joe Biden serait en train de vaciller. Comme le rapporte le «Washington Post» jeudi soir, l'ancien dirigeant aurait des doutes sur la candidature de celui qu'il avait choisi pour être son vice-président. Barack Obama aurait fait part de ses doutes à ses alliés au cours des derniers jours. Selon les informations «Washington Post», Barack Obama estime que Joe Biden devrait sérieusement reconsidérer «la viabilité de sa candidature».

L'enquête indique en outre que Barack Obama a reçu plusieurs appels de démocrates inquiets, dont celui de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Des sources anonymes au fait de la conversation auraient indiqué que Barack Obama partageait ces inquiétudes. Bien que l'ex-président soutienne son ancien colistier et ses «réalisations», il s'inquiète du fait qu'une victoire de Donald Trump pourrait les réduire à néant.

Un problème médical pourrait l'amener à envisager un retrait

Jusqu'à présent, Joe Biden a rejeté toutes les demandes de retrait et a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner. Dans une interview télévisée diffusée mercredi, le candidat à sa réélection a répondu à une question à ce sujet en indiquant qu'un problème médical pourrait toutefois l'amener à envisager de se retirer.

Le démocrate est soumis à une forte pression de la part de ses propres rangs en raison de son âge avancé et des doutes sur sa santé psychique. Depuis une prestation désastreuse lors d'un débat télévisé contre son adversaire Donald Trump, divers élus démocrates lui ont demandé de se retirer de la course à la présidence. De nombreux autres ont exprimé publiquement leur inquiétude quant à ses chances d'être élu.

Testé positif au Covid

La santé de Joe Biden lui donne aussi du fil à retordre. Le dirigeant est arrivé mercredi soir (heure locale) dans sa maison balnéaire à Rehoboth Beach, dans l'État du Delaware. C'est là que l'homme de 81 ans s'est retiré après avoir dû interrompre un voyage de campagne dans l'État du Nevada. La raison: il a été testé positif au coronavirus.

Il souffre de problèmes respiratoires, d'un écoulement nasal et d'une toux, a fait savoir son médecin. Il aurait reçu sa première dose de Paxlovid, un médicament contre le Covid. Joe Biden fait partie du groupe à risque en raison de son âge avancé. La dernière fois qu'il a été testé positif au virus, c'était l'été dernier, il y a deux ans.

Un de ses alliés le lâche

La maladie touche Joe Biden au moment même où le débat sur sa candidature est relancé. Après l'attentat contre Donald Trump lors d'un meeting de campagne ce week-end, Joe Biden n'a pu reprendre son souffle que brièvement. L'éminent démocrate et membre de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a en effet demandé au président ans de se retirer de la course à sa réélection.

Adam Schiff, qui brigue un poste au Sénat, a déclaré qu'il avait de sérieuses réserves quant à la capacité de l'actuel président à battre le candidat républicain à la présidence en novembre. Joe Biden a de grands succès à son actif, mais il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre, selon Adam Schiff, un proche de Nancy Pelosi et un ancien allié du président.

Crainte d'une déroute au Congrès

Peu de temps après, les médias ont rapporté de manière concordante que les deux principaux démocrates du Congrès américain, Hakeem Jeffries et Chuck Schumer, avaient déjà averti Joe Biden la semaine dernière de ne pas maintenir sa candidature à la présidence.

Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, et Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre des représentants, ont tous deux eu des entretiens séparés avec Joe Biden la semaine dernière et l'ont mis en garde contre le fait que sa candidature à la présidence pourrait conduire à ce que les démocrates perdent le contrôle des deux chambres du Congrès.

Outre le poste de président, les élections de novembre seront également l'occasion de renouveler de nombreux sièges au Congrès. L'ensemble de la Chambre des représentants sera renouvelé et un tiers des sièges du Sénat sera en jeu. Les démocrates craignent qu'après les élections, les républicains puissent contrôler les deux chambres du Congrès ainsi que la Maison-Blanche.