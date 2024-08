Ces Américains sont toujours détenus en Russie

Le président américain Joe Biden a obtenu la libération de trois citoyens américains détenus par la Russie. Mais plusieurs autres citoyens, dont l'enseignant Marc Fogel et la ballerine Ksenia Karelina, restent dans les geôles russes.

Ils peuvent respirer et serrer leurs proches dans leurs bras, et remercier le président américain Joe Biden. Le journaliste Evan Gershkovich, l'ancien soldat de la marine Paul Whelan et la journaliste Alsu Kourmasheva, tous citoyens américains, ont pu rentrer chez eux après l'échange historique de prisonniers.

Cependant, au moins cinq Américains sont encore dans les prisons russes et leurs proches continuent à s'inquiéter de leur sort. Blick dresse la liste des citoyens qui sont toujours détenus en Russie.

Gordon Black

Mi-juin, un tribunal de Vladivostok a condamné le soldat américain Gordon Black à environ quatre ans de prison. Il lui est reproché d'avoir agressé et volé sa compagne russe. Gordon Black a été placé en garde à vue en mai. Selon les médias américains, il était en poste en Corée du Sud et s'est rendu en Russie de son propre chef.

Il aurait également menacé de mort sa petite amie, qu'il aurait saisie par le cou pour la calmer. Des accusations qu'il nie. Il avait fait la connaissance de la Russe en Corée du Sud.

Entre-temps, les autorités américaines ont cessé de verser des salaires à Gordon Black. Le soldat avait auparavant été stationné en Irak et en Afghanistan.

Marc Fogel

Marc Fogel a été arrêté en août 2021 à l'aéroport Cheremetievo de Moscou. Les autorités russes l'accusent d'avoir fait passer de la drogue «à grande échelle». Ce que l'homme nie avec véhémence. Il avait sur lui onze grammes de marijuana et huit grammes d'huile de cannabis pour traiter ses douleurs à la colonne vertébrale, et tout cela prescrit par un médecin. Après un procès-spectacle au printemps 2022, Marc Fogel a été condamné à 14 ans de prison.

«Aujourd'hui, Marc a de nouveau été abandonné», a déclaré sa famille dans un communiqué. Elle a demandé au gouvernement américain d'intervenir pour obtenir sa libération. «Marc est emprisonné injustement depuis bien trop longtemps et doit avoir la priorité dans toutes les négociations d'échange avec la Russie, indépendamment de sa notoriété ou de sa célébrité», ont fait savoir sa femme et ses fils, selon le «Washington Post». Originaire de Pittsburgh dans l'Etat de Pennsylvannie, Marc Fogel était employé par l'Anglo-American School of Moscow.

Robert Gilman

L'Américain Robert Gilman a été condamné à Voronej pour avoir agressé un policier. Robert Gilman aurait donné un coup de pied au fonctionnaire alors qu'il était ivre. Il a fait part de son souhait de pouvoir retourner dans son pays lors d'un nouvel échange de prisonniers à l'agence de presse publique russe Ria Novosti.

«Bien sûr que je veux être échangé», a déclaré l'Américain en marge d'une audience devant le tribunal central de district de Voronej. Au cours d'une audience, Robert Gilman avait auparavant affirmé qu'il avait été empoisonné et qu'il allait mourir.

L'Américain avait été condamné en octobre 2022 à une peine de quatre ans et demi de prison. La défense avait fait appel de la décision et obtenu gain de cause. La peine a été réduite à 3,5 ans en mai 2023.

Mais d'autres problèmes le menacent désormais. Il aurait agressé des gardiens de prison et des enquêteurs.

Ksenia Karelina

Ksenia Karelina, 33 ans, a été arrêtée fin janvier à Iekaterinbourg alors qu'elle rendait visite à sa famille. La justice russe l'accuse d'avoir collecté de manière «proactive» des fonds pour l'Ukraine aux Etats-Unis. Selon une organisation russe de protection juridique, l'Américaine aurait versé l'équivalent de 45 francs suisses à la fondation caritative «Razom for Ukraine» le 24 février 2022, le jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Cette fondation s'engage pour une Ukraine sûre et démocratique.

Elle a d'abord été emprisonnée pour «hooliganisme», puis une procédure a été engagée peu après pour «trahison d'État». Elle risque désormais 20 ans de prison. Le procès de celle qui vivait à Los Angeles a débuté fin juin dans la ville russe.

Michael Travis Leake

Le musicien américain et ex-soldat Michael Travis Leake continue lui aussi de croupir dans les geôles russes. Il y a deux semaines, il a été condamné à 13 ans de prison. Il est accusé d'avoir vendu de la drogue à des jeunes, selon les autorités russes. Selon la BBC, l'Américain vit en Russie depuis de nombreuses années et a été arrêté en juin 2023. Michael Travis Leake ne connaissait pas la raison de son arrestation, a-t-il assuré dans une vidéo diffusée sur Internet.

L'Américain était membre d'un groupe de rock américain à Moscou. En 2014, il a fait une apparition dans la série documentaire «Parts Unknown» du célèbre chef américain Anthony Bourdain. La productrice de la série documentaire a décrit Michael Travis Leake comme un animateur doué pour les discours et qui «aimait la Russie».