Quelles seraient les conséquences d'une économie dirigée par Donal Trump

A Wall Street, on se prépare déjà à un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Sur plusieurs points, il rompt avec le credo économique des Républicains. Blick présente son programme.

Les bourses comptent sur Donald Trump. Depuis l'attentat dont il a été victime, l'ancien président américain a toutes les chances de revenir à la Maison Blanche. Selon les sondages, il est le grand favori. C'est pourquoi les marchés financiers se préparent à le recevoir. Après tout, leurs traders eux-mêmes sont guidés par le monde des probabilités. «Une victoire électorale de Trump serait certainement saluée par Wall Street dans un premier temps», a récemment déclaré à Blick Maurizio Porfiri, CIO de la société financière zurichoise Maverix Securities AG.

Mais il est encore impossible d'évaluer ce que Trump 2.0 signifie à long terme pour l'économie. L'ex-président est trop inconstant et imprévisible dans ses promesses, certains de ses projets sont trop contradictoires. Blick se risque toutefois à proposer quelques pistes.

Trump se présente comme un ami des ouvriers

Les républicains ont longtemps été un parti très libéral sur le plan économique, qui prônait le libre-échange, la limitation de la bureaucratie et la réduction des impôts. Avec Trump et son administration, les choses ont changé. Lui et son vice-président J.D. Vance – un rejeton d'une région industrielle en voie de paupérisation qui a réussi à devenir un investisseur en capital-risque dans la Silicon Valley – se présentent comme des battants pour les «Américains qui travaillent dur». Le duo veut leur redonner accès l'american dream, promet-il.

Le fait qu'un patron de syndicat ait pu intervenir pour la première fois lors de la convention du parti – où l'audience est très haute – va dans ce sens. Sean O'Brien, chef du puissant syndicat des chauffeurs de poids lourds, a fustigé dans son discours les entreprises et le lobby des affaires. Ceux-ci mèneraient «une guerre contre les travailleurs américains». De la musique aux oreilles de nombreux électeurs de Trump. Mais ça n’a peut-être pas été aussi bien accueilli au sein des grandes entreprises, où le soutien aux républicains est traditionnellement élevé.

Les dirigeants économiques américains ne devraient pas non plus se réjouir de l'intention de Trump de déclencher une guerre commerciale. Il a souligné cette intention lors de son dernier discours à la convention du parti. Il veut rapatrier aux Etats-Unis la production du Mexique, de la Chine et d'autres pays asiatiques – et menace d'imposer des droits de douane de 100 à 200% sur les voitures importées. Il compte ainsi faire revenir des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie automobile. Trump a même l'Europe dans son collimateur. Une grande partie de l'économie craint les effets de cette politique protectionniste en matière de commerce extérieur, car les autres pays pourraient également réagir par des droits de douane, ce qui pèserait en retour sur les exportations.

Trump est un moteur de l'inflation

De nombreux analystes estiment que l'inflation américaine reprendra sous une deuxième présidence Trump. En effet, nombre de ses plans économiques ont un effet haussier sur les prix, notamment les droits de douane sur les produits importés.

En plus, certains médias ont rapporté que le gouvernement Trump envisageait d'influencer directement les décisions en matière de taux d'intérêt. En tant que président américain, il voudrait imposer une politique de taux bas et s'accommoderait d'une forte inflation, craignaient-ils. «Trumponomics», a récemment déclaré Trump à Bloomberg, «signifie des taux d'intérêt bas et des impôts bas». Dans le même temps, Trump a fait marche arrière sur ce point – du moins en partie. Il a ainsi promis de ne pas destituer le président de la banque centrale Jerome Powell pendant son mandat actuel, qui court jusqu'en mai 2026.

Trump veut déréguler la politique énergétique américaine

Un retour de Trump aurait également une grande influence sur la politique énergétique américaine. Il veut la «libérer». Autrement dit: Trump prévoit de promouvoir l'industrie pétrolière et gazière nationale et d'assouplir les prescriptions environnementales. Le plan à long terme des Etats-Unis en matière d'énergie ferait ainsi un nouveau pas en arrière après le changement de cap du gouvernement Biden.

Lors de son premier mandat, Trump voulait redonner vie à l'industrie du charbon. De son côté, Joe Biden subventionne les investissements verts par paquets de milliards. Trump veut supprimer les crédits d'impôt qu'il contient pour l'achat d'une voiture électrique. Il est extrêmement difficile de savoir s'il veut annuler complètement l'«Inflation Reduction Act» de Biden, dont profitent de nombreuses régions à majorité républicaine.

Trump promet des cadeaux fiscaux et ignore la dette

Ce qui devrait réjouir les riches et les entreprises: Trump a l'intention de renouveler ses réductions d'impôts décidées en 2017. Coût selon Bloomberg: 4,6 billions de dollars! Auparavant, les républicains étaient considérés comme les défenseurs d'un budget équilibré. Et lors de sa première campagne électorale en 2016, Trump misait encore entièrement la carte de la réduction de la dette. Mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Dans le nouveau programme du «Grand Old Party», fortement influencé par sa figure de proue, le mot dette n'apparaît pas une seule fois.