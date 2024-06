Joe Biden envisage de permettre aux entreprises militaires américaines d'opérer en Ukraine, ce qui pourrait réduire les délais de réparation des systèmes d'armes et renforcer la défense. Les experts mettent toutefois en garde contre les risques d'escalade.

Le président américain Joe Biden souhaite envoyer du personnel militaire américain en Ukraine. Mais pourquoi maintenant?

Chiara Schlenz

Pendant longtemps, c'était le tabou ultime des Etats-Unis: du personnel militaire américain en Ukraine. «Nous l'avons dit et répété: pas de troupes américaines en Ukraine», déclarait encore le président américain Joe Biden au début de l'année. Mais cela pourrait désormais changer.

Comme le rapporte la chaîne CNN, régulièrement remarquée par ses enquêtes proches du gouvernement, en citant des sources internes anonymes, Joe Biden veut lever cette interdiction et permettre aux entreprises militaires américaines d'envoyer des collaborateurs en Ukraine. Pour cette dernière, c'est une bénédiction.

Les réparations coûtent des semaines à l'Ukraine

Jusqu'à présent, les chars, la défense antiaérienne et les lance-roquettes fournis par les Etats-Unis et endommagés sur la ligne de front devaient être envoyés à l'étranger pour être réparés. Pour l'Ukraine, c'est une perte importante pour le front, et ce, pour des semaines.

Les Etats-Unis souhaitent désormais éliminer cette lacune dans la logistique militaire avec la nouvelle réglementation. Ce nouveau projet n'a toutefois pas encore été signé. L'Ukraine devrait recevoir directement sur place la maintenance et le soutien des armes américaines. Ce qui pourrait donner un avantage décisif à l'Ukraine dans la guerre.

Car actuellement, l'Ukraine doit défendre plus de 1000 kilomètres de ligne de front. C'est une tâche difficile lorsque du matériel important comme les lanceurs de missiles HIMARS n'est pas utilisable pendant des semaines. Les troupes russes utilisent cet inconvénient à leur avantage. Les attaques russes sur les positions ukrainiennes dans la ville orientale stratégique de Tchassiv Yar perturbent la rotation des troupes et la livraison de ravitaillement, affirment des soldats de la région à l'Associated Press.

Pourquoi ce changement d'attitude?

Les Etats-Unis pourraient désormais autoriser la réparation de matériel américain directement en Ukraine, ce qui est une nécessité absolue. Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall, est également de cet avis: «Joe Biden a promis à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine. Il ne peut pas les retirer sans perdre la face.» C'est pourquoi le président américain aurait également donné fin mai à l'Ukraine l'autorisation d'attaquer des cibles en Russie avec des armes américaines – une demande que les Etats-Unis avaient refusée à plusieurs reprises par le passé.

Pourquoi ce changement d'attitude? Selon Ulrich Schmid, il existe plusieurs raisons. «Joe Biden a deux fers au feu.» D'une part, il y a la promesse faite à l'Ukraine déjà mentionnée. D'autre part, selon Ulrich Schmid, il doit prouver qu'il est un partenaire transatlantique face à l'OTAN. Avant de préciser: «Il est contraint par l'initiative française d'envoyer du personnel militaire en Ukraine.»

La campagne électorale joue un rôle

Mais la raison la plus importante est sans doute la campagne électorale américaine, où Joe Biden affronte l'ancien président Donald Trump. Actuellement, le républicain devance de peu le président actuel dans la plupart des sondages. Et si Donald Trump devait effectivement remporter les élections américaines en novembre, l'Ukraine serait en mauvaise posture.

Deux conseillers importants de Donald Trump lui ont présenté un plan pour mettre fin à la guerre. Celui-ci prévoit que l'Ukraine ne reçoive plus d'armes américaines, à part si elle entame des pourparlers de paix. Joe Biden doit donc veiller à ce que l'Ukraine soit dans la situation territoriale la plus avantageuse possible avant novembre.

Mais le changement de cap de Joe Biden n'a pas que des avantages. Concrètement, le président américain joue avec le feu. «Jusqu'à présent, l'Occident a soigneusement évité de devenir un belligérant», explique Ulrich Schmid. Certes, l'envoi d'instructeurs ou de techniciens militaires ne fait pas encore d'un pays un belligérant, mais pour la propagande russe, c'est du pain bénit. De plus, «la Russie pourrait attaquer des instructeurs occidentaux en Ukraine, explique Ulrich Schmid. Avant de conclure: Dans un tel cas, il serait difficile d'éviter une escalade.»