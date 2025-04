60% des Suisses paient trop cher leur abonnement mobile

Beaucoup pensent à tort que changer d’abonnement mobile c'est compliqué. Pourtant, en trois clics en ligne, c’est fait! On vous explique pourquoi changer d’abonnement est presque toujours avantageux et à quel point c’est simple.

Photo: Getty Images

En bref Changer d’abonnement mobile paraît difficile pour beaucoup

L’avis des experts: souscrire un abonnement est aussi simple que commander une pizza

Article rémunéré, présenté par alao

Face à la hausse continue des coûts, on n’hésite pas à changer de prestataire pour les caisses maladie ou les assurances, et souvent sans grande difficulté. Mais pour ce qui est des abonnements mobiles, c’est une autre histoire: beaucoup hésitent à changer.

Pourquoi? La facilité, une fidélité aveugle à une marque ou la crainte que l’autre opérateur ne soit pas réellement plus avantageux. Une autre raison courante est l’idée que souscrire un nouvel abonnement mobile est perçu comme une tâche complexe.

Le potentiel d’économies reste inexploité

Mais tout cela n’est qu’un mythe, explique Walter Salchli, expert en télécommunications et CEO d’alao, une boutique en ligne neutre et indépendante spécialisée dans les abonnements mobiles. Fort de nombreuses années d’expérience dans ce domaine, il connaît parfaitement le secteur. «Il n’y a aucune bonne raison de ne pas changer», affirme-t-il. «Souscrire un abonnement est aujourd’hui aussi simple que commander une pizza.»

De plus, le potentiel d’économies est énorme, particulièrement en ce moment avec le Black April. «Près des deux tiers des Suisses paient trop cher leur abonnement mobile», souligne Walter Salchli. «Selon nos données, ils dépensent en moyenne 65% de trop chaque mois.» C’est souvent avec les nouvelles offres que l’on peut trouver de meilleurs avantages à un prix plus abordable.

Trouver un abonnement est aussi simple que commander une pizza alao vous guide dans la jungle tarifaire des offres mobiles et vous assure de trouver la meilleure. En plus, tout est centralisé: avec alao, vous n’avez pas à vous soucier de résilier votre ancien abonnement. Conseil d’expert: profitez du Black April chez alao pour réaliser encore plus d’économies! Cette offre à durée limitée vous permet de choisir l’abonnement de vos rêves à des conditions encore plus avantageuses. Salt Swiss XXL , Suisse illimitée + 4 Go d’itinérance en UE + 100 min d’appels en UE, à 23.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée + 4 Go d’itinérance en UE + 100 min d’appels en UE, à 23.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite. Salt Europe Data , Suisse illimitée + itinérance en UE, à 27.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée + itinérance en UE, à 27.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite. yallo top europe , Suisse illimitée / itinérance en UE + Canada/USA, à 28.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée / itinérance en UE + Canada/USA, à 28.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite. yallo superfat xxl , Suisse et UE illimité, incluant l’itinérance aux USA et au Canada, à 34.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite.

, Suisse et UE illimité, incluant l’itinérance aux USA et au Canada, à 34.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite. Wingo Swiss Plus , Suisse illimitée + 2 Go d’itinérance en UE et UK, à 24.95 francs, avec 2 cartes SIM gratuites, bon d’achat de 50 francs et activation gratuite.

alao vous guide dans la jungle tarifaire des offres mobiles et vous assure de trouver la meilleure. En plus, tout est centralisé: avec alao, vous n'avez pas à vous soucier de résilier votre ancien abonnement. Conseil d'expert: profitez du Black April chez alao pour réaliser encore plus d'économies! Cette offre à durée limitée vous permet de choisir l'abonnement de vos rêves à des conditions encore plus avantageuses.

, Suisse illimitée + 4 Go d’itinérance en UE + 100 min d’appels en UE, à 23.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite. Salt Europe Data , Suisse illimitée + itinérance en UE, à 27.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée + itinérance en UE, à 27.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs et activation gratuite. yallo top europe , Suisse illimitée / itinérance en UE + Canada/USA, à 28.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée / itinérance en UE + Canada/USA, à 28.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite. yallo superfat xxl , Suisse et UE illimité, incluant l’itinérance aux USA et au Canada, à 34.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite.

, Suisse et UE illimité, incluant l’itinérance aux USA et au Canada, à 34.90 francs, avec bon d’achat de 100 francs et activation gratuite. Wingo Swiss Plus , Suisse illimitée + 2 Go d’itinérance en UE et UK, à 24.95 francs, avec 2 cartes SIM gratuites, bon d’achat de 50 francs et activation gratuite.

, Suisse illimitée + 2 Go d’itinérance en UE et UK, à 24.95 francs, avec 2 cartes SIM gratuites, bon d’achat de 50 francs et activation gratuite. TalkTalk International M, Suisse illimitée + 5 Go d’itinérance en UE + 300 min d’appels en UE, à 22.95 francs, avec bon d’achat de 50 francs. Trouver un abonnement mobile

Les bonnes questions pour bien choisir son abonnement

Mais comment s’y retrouver parmi toutes ces offres? Autrement dit, quelle est l’option la plus avantageuse pour moi dans cette jungle tarifaire de plus en plus complexe? L’expert conseille de commencer par bien définir ses besoins en téléphonie mobile pour savoir ce dont on a vraiment besoin. «Il faut se poser des questions comme: est-ce que je téléphone souvent? Est-ce que j’utilise mon téléphone portable uniquement pour accéder à Internet? Que faire si je pars à l’étranger? Et de quel type de réseau ai-je besoin dans ma région?»

Une fois ces critères saisis dans le moteur de recherche d’alao, les algorithmes de la plateforme comparent les abonnements en fonction des besoins de la cliente ou du client et ne montrent que ceux qui correspondent précisément à ses habitudes.

Walter Salchli affirme que la réussite d’alao réside dans sa capacité à aider à choisir l’abonnement idéal, au moment idéal. «De nombreux opérateurs lancent régulièrement des promotions ou des réductions, notamment pour les nouveaux clients, ou en pack avec d’autres services, comme Internet ou la télévision. La clientèle peut donc réaliser encore plus d’économies.» Surtout maintenant pendant le Black April. Plus d’informations dans l’encadré!

Posez votre question maintenant et profitez des avantages

Qu’aimeriez-vous savoir sur les abonnements mobiles, les appels à prix réduits ou les meilleures offres d’itinérance? N’hésitez pas à poser votre question via le formulaire à Walter Salchli, le CEO d’alao, et recevez un bon d’achat d’une valeur de 50 francs pour votre prochaine souscription d’abonnement.

