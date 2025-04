Du chianti au barolo

Qu’ont en commun le chianti classico, le morellino et le barolo? Du caractère, de la profondeur et de la tradition. Voici six vins pour un voyage à travers deux des régions viticoles les plus passionnantes d’Europe dont chaque gorgée est un morceau d’histoire.

1/11 C'est en Toscane que mûrissent des vins rouges de renommée mondiale. Ici, c'est le cépage sangiovese qui domine. Photo: Shutterstock

L’Italie est un pays de grands contrastes, d’histoire et surtout de vin. Déjà dans l’Antiquité, on l’appelait «Enotria», le «pays du vin», un nom qui reflète le lien indéfectible des Italiens avec la viticulture.Il faut savoir que la tradition viticole, en Italie, existe depuis plus de 4000 ans et c’est la civilisation romaine qui a exporté la viticulture jusque dans les coins les plus reculés de ses colonies. Mais le vrai trésor du pays ne réside pas seulement dans son histoire, mais aussi dans son incroyable diversité de cépages autochtones et dans ses innombrables régions viticoles qui s’étendent de la Vallée d’Aoste au nord jusqu’à la chaude Sicile au sud.

La viticulture italienne s’est développée au fil des siècles et brille aujourd’hui d’une qualité qui dépasse largement son glorieux passé. En particulier en Toscane et dans le Piémont, deux des régions viticoles les plus renommées du pays, naissent des vins rouges de calibre international. Le succès de ces vins n’est pas un hasard. Il repose sur une tradition viticole profondément ancrée, alliée aux technologies les plus modernes.

Quand la reine et le roi donnent le ton

En Toscane, le sangioves, le «roi des cépages italiens», constitue le cœur de la région. Il s’exprime sous ses meilleurs jours dans les différentes parcelles de Toscane, aussi bien dans la région du Chianti, qu’à Montepulciano ou dans la Maremme, où il s’associe au Ciliegiolo et à l’Alicante pour produire le Morellino. Le sangiovese est la carte de visite de la Toscane. Puissant et en même temps délicat, avec des arômes de cerise, de prune, de tabac et une profondeur terreuse, il évolue en vins complexes et élégants avec le vieillissement.

Bien entendu, le Piémont n’est pas en reste. Là-bas, le Barolo est vénéré comme le «roi des vins». Le cépage nebbiolo donne naissance à des vins profonds, riches en tanins, qui gagnent en élégance avec le temps. Les vins du Piémont se distinguent par leur structure et leur finesse et offrent un équilibre parfait entre fruité, acidité et tanins. Ils incarnent l’âme de la tradition viticole piémontaise. Un dialogue magistral entre nature, artisanat et savoir-faire œnologique moderne.

Bien plus que de la Dolce Vita en bouteille

Sur les cartes des vins en dehors de la Romandie, l’Italie occupe de loin la première place, et pas seulement parce qu’un grand nombre d’Italiens vivent ici. Les vignerons italiens ont surtout prouvé qu’ils pouvaient, grâce à des techniques de viticulture de pointe et un marketing d’excellence, dépasser d’autres grandes nations viticoles du «Vieux Monde», y compris la France et l’Espagne. La superbe cuisine italienne, allant de la pizza et des pâtes aux délicats antipasti en passant par des plats de poisson et de viande exquis, y contribue largement aussi. Lorsqu’il s’agit de marier mets et vins à la perfection, peu de pays rivalisent avec l’Italie.

Pour mieux découvrir le monde fascinant des vins rouges italiens de Toscane et du Piémont, je vous présente six crus exceptionnels, disponibles en ligne chez Coop dans la sélection «Mondovino Highlights». Chacun de ces vins représente à sa manière le meilleur de ce que l’Italie a à offrir: du caractère, de l’élégance et une profonde connexion avec la tradition viticole régionale.

Laissez-vous inspirer!

6 crus qui adouciront votre quotidien

Le Terreux Toscana DOCG Morellino di Scansano Fattoria Le Pupille, à 15.95 francs



Ce Morellino corsé est un assemblage de sangiovese, ciliegiolo et alicante. Il dévoile au nez des arômes séduisants de cerises noires bien mûres, de mûres et une délicate note de vanille, mêlés à des accents épicés de cuir, de poivre noir et une touche d’herbes séchées. En bouche, il est puissant, intensément fruité, avec une finale harmonieuse. Parfait avec des pappardelle al ragù di cinghiale! Toscana DOCG Morellino di Scansano Fattoria Le Pupille, à 15.95 francs



Le Classique Toscana DOCG Chianti Classico Castellare, à 21.95 francs



À mes yeux, ce chianti est l’un des meilleurs de sa catégorie de prix. Il allie densité et concentration à une élégance raffinée et un plaisir de dégustation irrésistible. Au nez se déploient des arômes classiques d’écorce d’orange et une touche de citron, harmonieusement complétés par des notes de baies rouges et noires ainsi que de tabac frais. En bouche, une acidité vive s’équilibre parfaitement avec des tanins soyeux et une longue finale persistante. Ce chianti est le compagnon idéal d’un pecorino affiné ou d’une tendre tagliata di manzo. Toscana DOCG Chianti Classico Castellare, à 21.95 francs



Le Moderne Toscana DOCG Chianti Classico Riserva Villa Antinori, à 22.50 francs



Cette riserva moderne est un assemblage réussi de sangiovese et de cabernet sauvignon, cépage international. Au nez, il séduit par une palette aromatique complexe: violette, genièvre, cerises rouges et noires, prunes et une pointe de menthe fraîche. En bouche, il est puissant et juteux, avec une acidité vive, des tanins nobles et une finale remarquablement longue. Il révèle toute sa splendeur avec une bistecca alla fiorentina ou un fegato alla veneziana. Buon appetito! Toscana DOCG Chianti Classico Riserva Villa Antinori, à 22.50 francs



Le Noble Toscana DOCG Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi, à 26.95 francs



Nomen est omen. Le vin du charmant village viticole de Montepulciano déploie une élégance et une noblesse inimitables. Il séduit déjà au nez par des arômes intenses de cerises rouges et noires, associés à des nuances épicées de lavande et de thym. En bouche, il est balsamique et gracieux, avec une acidité équilibrée et des tanins nobles finement intégrés. Ce vin noble se marie parfaitement avec un osso bucco al vino rosso tendre ou un pain de viande rustique façon grand-mère. Toscana DOCG Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi, à 26.95 francs



Le Puissant Barbera d’Asti Superiore Piemont DOCG Enzo Bartoli, à 15.95 francs



Un barbera ne pouvait bien sûr pas manquer ici. Ce vin séduit par un nez frais et fruité, révélant des arômes de cerises mûres, de baies rouges et une touche d’herbes. En bouche, il est juteux, avec une acidité vive qui le rend rafraîchissant et accessible. Les tanins sont bien intégrés, lui conférant une agréable douceur, tandis que la finale est longue et engageante. Idéal avec un brasato al vino ou des pâtes copieuses. Barbera d’Asti Superiore Piemont DOCG Enzo Bartoli, à 15.95 francs



Le Floral Langhe DOC Nebbiolo Tenuta Cucco, à 19.95 francs



Ce nebbiolo élégant s’ouvre sur un nez très floral rappelant les pétales de rose et la violette, complété par des arômes frais de fraises mûres et des notes terreuses issues de l’élevage en fût. En bouche, il présente une structure fine, des tanins fermes et une acidité vive qui lui confère une fraîcheur remarquable. La finale est longue, avec une belle touche minérale. Servez-le avec des spécialités traditionnelles piémontaises comme les agnolotti del plin burro e salvia ou les tagliolini al tartufo. Langhe DOC Nebbiolo Tenuta Cucco, à 19.95 francs



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.