Nicola Imfeld

Le «Black Friday» a été suivi d'un lundi noir: le séisme boursier mondial se prolonge – l'indice directeur japonais a enregistré la pire journée de négociation de son histoire. Les cours ont chuté dans toute l'Europe et aux États-Unis. Le SMI suisse a, lui aussi, accusé une forte baisse.

Comment pouvez-vous agir pour limiter l'impact de cette nouvelle crise sur votre patrimoine financier? Blick vous donne les conseils les plus importants pour éviter de faire de grosses erreurs.

Devez-vous vendre vos actions maintenant?

Selon les experts, ce n'est pas recommandé. Jan-Egbert Sturm, économiste et directeur du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ, déclare à Blick: «Les incertitudes conduisent volontiers à une surréaction à la bourse.» Les investisseurs suisses devraient garder leur calme dans la situation actuelle. Ceux qui investissent à long terme et ont un horizon temporel de plusieurs décennies ne doivent pas non plus avoir peur de chutes importantes.

Ainsi, le SMI a subi des chutes de plus de 50% dans le sillage de l'éclatement de la bulle technologique en 2000 et de la crise financière internationale à partir de 2007, chutes qui ont été rattrapées. Il a toutefois fallu faire preuve de patience: après la crise financière, le record du 1er juin 2007 n'a été dépassé qu'en 2018.

Pour l'instant, nous sommes loin d'un tel effondrement. Il est toutefois recommandé de n'investir qu'une part suffisante de son patrimoine pour ne pas avoir à vendre à un prix bas en cas de chute de la bourse.

Serait-ce donc le bon moment pour acheter des actions?

Il est pratiquement impossible de prédire le point le plus bas du cours d'une action. Néanmoins, un regard sur le passé montre que lorsque les boursiers réagissent avec panique, une contre-réaction suit généralement. Et les titres qui en profitent le plus sont ceux qui ont été les plus touchés par la correction.

C'est ce qui s'est passé lors de la pandémie de Covid-19: après une violente chute des cours à deux chiffres, les cours des actions se sont en partie redressés le lendemain, avec des gains importants. Comme la pandémie a duré et s'est aggravée au début, les indices directeurs ont tout de même fini par chuter pendant une longue période. La situation actuelle n'est pas directement comparable à la pandémie, car les incertitudes sont moindres.

Quelles sont les conséquences du séisme boursier sur les caisses de pension?

La baisse des cours boursiers se répercute également sur la fortune des caisses de pension. Toutefois, ces dernières ont un large portefeuille et sont bien étayées, c'est pourquoi elles réagissent moins fortement aux mouvements des marchés boursiers. Et pourtant: les institutions de prévoyance suisses ont enregistré un bon premier semestre – de début janvier à fin juin, elles ont réalisé un rendement moyen de 6,6%. Ces derniers jours, ce rendement a fortement fondu et a même été partiellement effacé – mais il ne devrait pas y avoir de grosses pertes annuelles à ce jour.

Quelles sont les actions suisses les plus touchées?

La grande banque UBS doit digérer la perte la plus importante. Depuis jeudi dernier, l'action a chuté de plus de 12% – tous les gains annuels en bourse ont ainsi été effacés pour les investisseurs d'UBS! Cela n'a rien d'étonnant: les inquiétudes conjoncturelles en provenance des Etats-Unis sont notamment à l'origine des ventes sur les marchés financiers, et les craintes concernant le système financier augmentent également. ABB (-11,6%), Partners Group (-10,5%), Logitech (-10,3%) et Sika (-10,2%) ont également perdu beaucoup de valeur.

Y a-t-il aussi des gagnants dans ce séisme boursier?

Non, mais les titres défensifs perdent nettement moins. Ainsi, Nestlé n'a perdu que 1,5% depuis le début de la baisse mondiale. Swisscom a perdu 3%. Et les titres pharmaceutiques Roche et Novartis, considérés comme résistants à la crise, perdent respectivement 6 et 4,7%.