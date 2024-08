La Bourse de New-York s'effondre à l'ouverture!

il y a 45 minutes

Lundi noir pour les marchés financiers

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par une chute spectaculaire de l'indice phare japonais, le Nikkei. D'abord en baisse de 7%, il a terminé la journée avec une perte vertigineuse de 12,4%. La tourmente n'a pas épargné le SMI suisse, qui a amplifié ses pertes de la semaine précédente, se retrouvant actuellement à -3,7%.

Les secteurs les plus touchés

Les valeurs industrielles et technologiques ont été les plus impactées. Des entreprises comme Holcim, Sika et VAT ont vu leurs actions chuter jusqu'à 4,7%. Les valeurs financières ont également souffert, avec des baisses allant jusqu'à 5,3% pour Partners Group, UBS et Julius Bär. La semaine précédente, le SMI avait déjà perdu 3,5%, et ces pertes semblent se prolonger.

Déclin général en Europe

En Allemagne, l'indice DAX a ouvert en territoire négatif, perdant 3% dès les premières heures de la journée et atteignant -3,4% en fin de matinée. La semaine précédente, le DAX avait reculé de près de 4%, et ce «lundi noir» pourrait encore aggraver la situation.

Panique sur les marchés des cryptomonnaies

Les marchés des cryptomonnaies n'ont pas été épargnés. Le Bitcoin, référence des cryptomonnaies, a chuté de 12%, s'échangeant à seulement 51'500 dollars lundi matin. En cinq jours, il a perdu plus de 21%, signant sa pire semaine depuis l'effondrement de la bourse FTX en novembre 2022.

La situation est encore plus dramatique pour l'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie. En 24 heures, son cours a plongé de 23%, marquant sa pire chute en trois ans. Tous les gains réalisés depuis le début de l'année, lorsque l'Ether atteignait 2300 dollars, ont été effacés. Lundi matin, un Ether ne valait plus que 2200 dollars. En quelques heures, le marché des cryptomonnaies a perdu 250 milliards de dollars.