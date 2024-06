La «morve de mer» va-t-elle gâcher le plaisir des vacanciers à la plage?

Un tapis d'algues se développe actuellement au large de la Croatie. Ce phénomène est favorisé par la hausse des températures et les précipitations. Mais pas de panique, vous ne risquez rien!

1/4 Ce tapis d'algues apparaît actuellement au large de la Croatie.

Denis Molnar

Les vacances d'été approchent à grands pas et cette année encore, des milliers d'amateurs de soleil et d'eau se rendront sur les plages de la côte adriatique pour barboter et se rafraîchir dans les eaux que l'on espère claires de la Méditerranée.

Cette année, les voyageurs pourraient toutefois trouver le plaisir de la baignade un peu dégoûtant en Croatie. En effet, sur certaines parties des plages de sable pittoresques, la «morve de mer», du nom scientifique «mucilage marin», prolifère. Il s'agit d'une matière organique épaisse et gélatineuse composée de multiples organismes, formée par la prolifération d'algues.

Aucun danger, mais une odeur nauséabonde

L'apparition de ces amas visqueux est favorisée par certaines conditions climatiques. Notamment par les «températures relativement élevées de la mer, des précipitations abondantes et des nutriments», tel que le phosphore, comme l'explique le Centre de recherche marine (CIM) de Rovinj sur Facebook. Les amas remontent donc à la surface de l'eau. La dernière fois que cet événement a été observé avec une telle intensité, c'était il y a 20 ans.

Ce «bouillonnement de la mer» est un «phénomène naturel», poursuit le communiqué. Il n'y a pas de danger pour la santé des baigneurs, la morve de mer n'est pas toxique. Toutefois, son apparition peut être accompagnée d'une odeur nauséabonde et il peut rester un film visqueux sur la peau après avoir plongé dans l'eau. Mais il suffit de prendre une douche pour se débarrasser de cette substance.

Même si la plupart des espèces d'algues sont inoffensives pour l'homme, il y a des exceptions, comme l'algue bleue. Elle contient des substances toxiques qui peuvent provoquer des vomissements et des diarrhées.