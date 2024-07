1/4 Des fleurs ont été déposées par les proches et les familles.

Denis Molnar

La ville côtière anglaise de Southport est toujours sous le choc après l'attaque sanglante au couteau qui a coûté la vie à trois jeunes fillettes. Alors qu'un groupe d'extrême droite tente d'instrumentaliser la tragédie contre les étrangers, les proches et les survivants pleurent leurs êtres chers. Mardi après-midi, le Premier ministre nouvellement élu Keir Starmer s'est rendu sur les lieux du drame.

Bebe K.*, 6 ans et Elsie Dot S.*, 7 ans, sont décédées le jour même de l'attaque. Alice A.*, 9 ans, a succombé à ses blessures mardi. Les trois jeunes filles participaient à un atelier sur le thème de la superstar américaine Taylor Swift. Huit autres enfants ont été blessés, certains grièvement. Deux adultes se trouvent également dans un état critique, a indiqué la police du Merseyside. L'auteur, un jeune homme de 17 ans, a été placé en garde à vue.

«Notre princesse pour toujours»

«Il n'y a pas de mots pour décrire le bouleversement qui a frappé notre famille alors que nous essayons de faire face à la perte de notre petite fille», a déclaré la famille de Bebe K.* dans un communiqué. La famille d'Alice A.* ajoute: «Continue à sourire et à danser comme tu aimes le faire. Tu es notre princesse pour toujours, et cela ne changera jamais. Tous nos vœux de la part de tes héros, maman et papa.»

La directrice de la Farnborough Road Infant School s'est dite «inconsolable et dévastée» par le décès de son élève Elsie. «Elle était un membre aimant et intelligent de notre merveilleuse communauté, depuis le premier jour où Elsie est arrivée chez nous sur les épaules de son père. Et même à son jeune âge, elle était déjà une jeune femme si attentionnée et si charismatique», a déclaré Jennifer Sephton, citée par le «Daily Mail».

Fake news sur l'auteur présumé

Le prince William, son épouse la princesse Kate, le roi Charles III et la reine Camilla se sont dits «profondément choqués» par l'attaque au couteau «absolument cruelle» et ont exprimé leur sympathie. La mégastar Taylor Swift a également communiqué ses pensées aux familles sur ses réseaux sociaux.

L'adolescent présumé de l'attaque vit depuis plus de dix ans dans la région. Le jeune homme est né à Cardiff, la capitale du Pays de Galles, de parents rwandais. De fake news selon lesquelles il serait un demandeur d'asile arrivé en Grande-Bretagne par bateau ont circulé sur le net. L'homme est toujours en garde à vue et sera interrogé sur son acte. Le motif de son acte n'est pas encore clair. L'incident ne semble pas avoir de motivation terroriste.

*Noms connus de la rédaction.