Un troisième enfant décédé dans l'agression au couteau en Angleterre

Une fillette de 9 ans est morte des suites de ses blessures après l'attaque au couteau qui avait fait deux victimes et onze blessés.

Un troisième enfant, une fillette de neuf ans, est décédé mardi à la suite de l'attaque au couteau dans un cours de danse sur le thème de Taylor Swift à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a indiqué la police britannique.

Les deux autres victimes décédées sont des filles âgées de six et sept ans, a précisé la police du Merseyside dans un communiqué. Huit enfants restent blessés, dont cinq dans un état critique, et deux adultes se trouvent également dans un état critique. Deux adultes ont également été grièvement blessés, probablement en tentant de «protéger» les enfants.

Selon les médias britanniques, il s'agit de l'animatrice du club et d'un homme travaillant à côté, Jonathan Hayes, 63 ans. Son épouse, Helen, a raconté au Daily Telegraph qu'il avait été poignardé à la jambe en tentant d'intervenir. «Il a entendu des cris et est sorti, il a vu l'agresseur, il a vu qu'il avait blessé un enfant et a essayé de lui enlever le couteau.»

Taylor Swift «choquée»

La star américaine Taylor Swift s'est dite mardi «complètement choquée» après l'attaque. «L'horreur de l'attaque d'hier (lundi) à Southport ne cesse de me submerger et je suis simplement complètement choquée (...) Ce n'était que de petits enfants dans un cours de danse», a écrit la chanteuse sur Instagram. «Je ne sais absolument pas comment exprimer mes condoléances à ces familles», a-t-elle ajouté.

Des fans de la star américaine au Royaume-Uni ont lancé une collecte sur internet qui avait déjà levé plus de 38'000 livres (43'000 francs) mardi en milieu de matinée. «Nous travaillons avec l'hôpital pour enfants d'Alder Hay (à Liverpool) pour aider à lever de l'argent pour les familles touchées par la tragédie de Southport, et pour financer les funérailles des deux jeunes swifties qui ont tragiquement perdu la vie», indique la page de la collecte sur la plateforme JustGiving.

Arrestation d'un jeune de 17 ans

Des policiers ont pu placer l'agresseur présumé en garde à vue. Il n'y a plus de danger pour la population, rassurent les autorités. «Nous pouvons confirmer que l'incident n'est actuellement pas considéré comme terroriste et que nous ne recherchons personne d'autre dans le cadre de cet incident», ont déclaré des fonctionnaires à la BBC.

La personne arrêtée est un jeune homme de 17 ans originaire de Banks. Il est toujours en garde à vue et sera interrogé dans le cadre de l'affaire. Une enquête sur les motivations éventuelles est également en cours. «Nous demandons aux gens de ne pas spéculer pendant l'enquête en cours», souligne la police.