Trump veut se retirer de l'organisation de l'Unesco

L'Unesco est trop «woke», selon Donald Trump. Photo: AFP

Marian Nadler

Le président américain Donald Trump aurait décidé de retirer les États-Unis de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), invoquant un parti pris anti-américain, anti-israélien et un agenda jugé trop «woke». C’est ce qu’affirme le «New York Post», bien qu’aucune confirmation officielle de l’Unesco n’ait encore été donnée.

En février déjà, Trump avait ordonné un audit de 90 jours portant sur la présence américaine au sein de l’organisation, avec un accent particulier sur d’éventuels signes d’antisémitisme ou de sentiment anti-israélien. Durant cette période d’examen, plusieurs membres de son administration ont critiqué la politique de l’Unesco en matière de diversité, d’égalité et d’inclusion, ainsi que son orientation perçue comme pro-palestinienne et pro-chinoise, selon une source de la Maison-Blanche citée par le «New York Post».

Critiques contre Israël

«Le président Trump a décidé de quitter l’Unesco, une organisation qui défend des causes culturelles et sociales clivantes, contraires aux valeurs et priorités des électeurs américains», a déclaré la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kelly. «Ce président fera toujours passer l’Amérique en premier et veillera à ce que notre engagement dans les institutions internationales serve nos intérêts.»

Selon le journal, Trump aurait été particulièrement irrité par des initiatives de l’Unesco telles qu’une «boîte à outils antiraciste» et un programme axé sur les questions de genre. Il n’aurait pas non plus apprécié les critiques récurrentes de l’organisation à l’encontre de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.