Kyoto, victime de son succès, va faire payer les touristes au prix fort. Dès mars 2026, la ville japonaise augmentera jusqu’à 900% sa taxe hôtelière, une mesure inédite pour freiner un surtourisme qui étouffe habitants et infrastructures.

En 2024, près de 11 millions de touristes ont visité Kyoto. Un record. Photo: Kyodo News via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Le Japon attire chaque année des millions de visiteurs: 36,9 millions en 2024, un record. Mais une ville en particulier est victime de son succès. Kyoto, l’ancienne capitale impériale, mondialement connue pour ses temples bouddhistes et ses sanctuaires shintoïstes, a accueilli près de 11 millions de touristes étrangers l’an dernier. Un afflux qui met à mal les infrastructures et la qualité de vie des habitants.

Pour freiner cette marée humaine, la municipalité a trouvé une parade radicale: faire raquer les touristes... et pas qu'un peu. Dès le 1er mars 2026, Kyoto augmentera sa taxe hôtelière jusqu’à 900%, a confirmé le ministère des Affaires intérieures et des Communications. Le montant maximal passera de 5,30 francs à 53 francs par personne et par nuit pour certains touristes. Du jamais-vu au Japon.

Une taxe à plusieurs vitesses

Le dispositif fonctionnera selon un système fiscal échelonné calculé par nuit et par personne:

Pas de changement pour les hébergements à moins de 31 francs la nuit: la taxe restera à 1 franc.

Entre 31 et 105 francs, elle grimpera à 2,10 francs.

De 105 à 263 francs, elle doublera à 5,20 francs.

De 263 à 526 francs, elle quadruplera à 21 francs.

Et au-delà, pour les hôtels de luxe, la note s’envolera à 53 francs.

Les autorités espèrent ainsi financer les mesures de lutte contre le surtourisme et mieux concilier vie locale et activité touristique. Dans certains quartiers, les rues ont déjà été fermées face à des comportements jugés irrespectueux, tandis que la gestion des déchets devient un casse-tête quotidien. Depuis 2018, il existait une taxe fixée au maximum à 5,30 francs par nuit. Mais les autorités l'ont donc jugée insuffisante.

Une tendance mondiale

Kyoto n’est pas seule à serrer la vis. Plus tôt cette année, le Mont Fuji a instauré un droit d’entrée et un système de réservation obligatoire, après des problèmes de sécurité et de pollution. Ailleurs dans le monde, Venise, Bali, Amsterdam, la Grèce ou la Nouvelle-Zélande ont déjà adopté des taxes similaires pour réguler la fréquentation touristique.

Et les effets du surtourisme se font sentir jusqu’au Machu Picchu, au Pérou, menacé de perdre son statut de «Nouvelle Merveille du Monde». Une chose est sûre, Kyoto ne sera pas la dernière à faire payer le prix du trop-plein de visiteurs.