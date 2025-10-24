DE
FR

«Nature morte à la guitare»
Le Picasso disparu en Espagne a été retrouvé

La police espagnole annonce avoir retrouvé le tableau de Picasso «Nature morte à la guitare», disparu début octobre lors de son transfert entre Madrid et Grenade. L'œuvre, estimée à 600'000 euros, n'aurait peut-être jamais été chargée dans le camion de transport.
Publié: 15:20 heures
La police espagnole annonce avoir retrouvé le tableau de Picasso «Nature morte à la guitare».
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tableau de Pablo Picasso, qui avait disparu début octobre à l'occasion de son transfert entre Madrid et Grenade, a été retrouvé, a annoncé vendredi la police espagnole, suggérant que l'oeuvre pourrait en réalité n'avoir tout simplement jamais été chargée dans le camion de transport censé l'acheminer.

Cette affaire rocambolesque qui concerne le tableau «Nature morte à la guitare», peint en 1919 par l'artiste espagnol, avait suscité choc et curiosité dans les médias espagnols. Selon la police nationale cette gouache, estimée à environ 600'000 euros, avait disparu début octobre lors de son transfert entre Madrid, la capitale, et Grenade, en Andalousie (sud de l'Espagne).

Le tableau devait ensuite être présenté au public à la Fondation Caja Granada, qui avait de son côté précisé le 16 octobre dans un communiqué que le personnel du musée s'était rendu compte dix jours plus tôt de l'absence inexpliquée de l'oeuvre, une fois «déballé» l'ensemble des tableaux destinés à être exposés. Pendant tout ce processus, le musée, assurait-il, a respecté les consignes de sécurité habituelles, notamment à l'aide de vidéosurveillance.

Resté à quai

Vendredi, la police espagnole s'est félicitée dans un communiqué d'avoir «retrouvé» rapidement l'oeuvre de Pablo Picasso, dont elle a publié des images aux mains de ses experts scientifiques. «Les premières investigations laissent à penser que le tableau pourrait ne pas avoir été chargé dans le camion» censé l'acheminer vers Grenade, a-t-elle précisé, sans donner plus de détails.

La Fondation Caja Granada a précisé vendredi à l'AFP qu'elle aimerait, pour sa part, toujours pouvoir présenter au public l'oeuvre de Picasso dans le cadre de son exposition «Nature morte – L'éternité de l'inerte». La valeur des oeuvres de l'artiste espagnol en fait des cibles privilégiées pour les voleurs.

En 1976, plus de 100 tableaux de Pablo Picasso avaient été volés à Avignon, dans le sud-est de la France. L'ensemble des toiles avait toutefois fini par être retrouvé. Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga, dans le sud de l'Espagne, et mort en 1973 à Mougins, dans le sud-est de la France, est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire.

