600'000 euros envolés
Un tableau de Picasso disparaît pendant son transfert

La police espagnole enquête sur la disparition d'un tableau de Picasso lors de son transfert de Madrid à Grenade. L'œuvre, estimée à 600'000 euros, devait être exposée à la Fondation Caja Granada.
Publié: il y a 40 minutes
L'un des exemplaires de «Nature morte à la Guitare», dont Pablo Picasso a peint plusieurs variantes
AFP Agence France-Presse

La police espagnole a ouvert une enquête après la disparition d'un tableau de Pablo Picasso lors de son transfert de Madrid à Grenade, où il devait être exposé, a-t-on appris jeudi de sources policières. Ces sources n'ont toutefois pas pu fournir à l'AFP plus de détails sur cette affaire rocambolesque.

Selon la presse locale à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le tableau «Nature morte à la guitare», peint au début du XXème siècle par Picasso, devait être exposé au public à partir de la semaine dernière à la Fondation Caja Granada. Cette huile sur toile est estimée à environ 600'000 euros.

Des cibles bien connues

Toutes les oeuvres présentées dans la ville andalouse proviennent de collections privées, selon un communiqué des organisateurs. La valeur inestimable des oeuvres de Picasso en fait des cibles privilégiées pour les voleurs.

En 1976, plus de 100 tableaux de l'artiste espagnol avaient été volés à Avignon, dans le sud-est de la France. L'ensemble des toiles avait toutefois fini par être retrouvé. Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga, dans le sud de l'Espagne, et mort en 1973 à Mougins, dans le sud-est de la France, est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire.

