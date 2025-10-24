Une opération policière d'envergure a démantelé un réseau de faussaires d'art en Allemagne et en Suisse. Le groupe tentait de vendre des faux tableaux de maîtres, dont Picasso et Rembrandt, pour des millions d'euros.

Un gang de seniors faussaires de Picasso démantelé en Suisse

Le «Portrait de Dora Maar» (à gauche) lors d'une avant-première médiatique au musée M+ à Hong Kong, le 13 mars 2025. Photo: keystone-sda.ch

Un vaste coup de filet contre une bande de faussaires de Picasso, Rembrandt et Rubens a eu lieu en Allemagne et en Suisse, a annoncé vendredi la police bavaroise dans un communiqué.

Le suspect principal, un Allemand de 77 ans, aurait avec l'aide de dix autres complices tenté de vendre vingt tableaux, probablement faux, de maîtres flamands mais aussi de Picasso, Juan Miro, Modigliani et Frida Kahlo, pour des prix compris entre 400'000 et 14 millions d'euros.

Des perquisitions ont eu lieu le 15 octobre dans plusieurs villes du sud de l'Allemagne (Schwandorf, Munich, Erlangen, Stuttgart, entre autres), à Berlin, Potsdam, ainsi que dans cinq cantons suisses (dont celui de Bâle) et au Liechtenstein, a précisé la police bavaroise. Les soupçons de la police ont été éveillés quand le suspect principal a tenté de vendre deux tableaux, soi-disant originaux, de Picasso, dont un portrait de Dora Maar.

Enquête contre une Suissesse

Il aurait également essayé de trouver des acheteurs pour une copie du célèbre tableau de Rembrandt, «le Syndic de la guilde des drapiers» pour un montant de 120 millions de francs suisses. Or, l'oeuvre originale – décrite comme le dernier grand portrait de groupe du peintre flamand – se trouve dans les collections du Rijksmuseum Amsterdam, aux Pays-Bas.

La copie, «probablement du 20ème siècle», se trouvait en possession d'une Suissesse de 84 ans, contre qui les autorités allemandes et suisses ont aussi ouvert une enquête. Les suspects auraient tenté de persuader des acheteurs potentiels que cette copie (entre temps saisie en Suisse par la police) était l'original, et celle du Rijksmuseum Amsterdam, une copie.

La police allemande a émis un mandat d'arrêt contre le principal suspect, âgé de 77 ans, ainsi qu'un autre de 74 ans, domicilié dans l'ouest de l'Allemagne, chargé de rédiger des expertises censées prouver que les œuvres étaient originales. Ils sont cependant restés en liberté sous conditions.