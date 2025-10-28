Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Publié: il y a 8 minutes

Après le gros cambriolage du 19 octobre dernier au Louvre, Rachida Dati a fait un point sur la situation ce mardi. La ministre de la Culture admet pour la première fois des problèmes de sécurité du musée. Elle annonce des mesures.

Rachida Dati admet des erreurs de sécurité au Louvre. Photo: IMAGO/PsnewZ

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Comment un tel cambriolage a pu se produire dans un musée aussi prestigieux que Le Louvre? Auditionnée ce mardi après-midi par la commission des affaires culturelles du Sénat sur le budget, la ministre de la Culture Rachida Dati en a profité pour faire un point de situation sur le musée.

S'appuyant sur les trois enquêtes administratives qu'elle a lancées, elle admet pour la première fois que «des failles sécuritaires» ont eu lieu au Louvre. Elle qualifie d'ailleurs cet épisode d'«échec». Elle a promis que des mesures seront prises pour pallier les dysfonctionnements et éviter que cela se reproduise.

0:14 Armés de scies sauteuses: Les images du spectaculaire braquage au Louvre filmées par un visiteur

Développement suit