Rachida Dati admet des erreurs de sécurité au Louvre.
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Comment un tel cambriolage a pu se produire dans un musée aussi prestigieux que Le Louvre? Auditionnée ce mardi après-midi par la commission des affaires culturelles du Sénat sur le budget, la ministre de la Culture Rachida Dati en a profité pour faire un point de situation sur le musée.
S'appuyant sur les trois enquêtes administratives qu'elle a lancées, elle admet pour la première fois que «des failles sécuritaires» ont eu lieu au Louvre. Elle qualifie d'ailleurs cet épisode d'«échec». Elle a promis que des mesures seront prises pour pallier les dysfonctionnements et éviter que cela se reproduise.
Armés de scies sauteuses:Les images du spectaculaire braquage au Louvre filmées par un visiteur
