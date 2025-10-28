DE
FR

Rachida Dati l'admet
«Des failles sécuritaires ont existé» au Louvre

Après le gros cambriolage du 19 octobre dernier au Louvre, Rachida Dati a fait un point sur la situation ce mardi. La ministre de la Culture admet pour la première fois des problèmes de sécurité du musée. Elle annonce des mesures.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Partager
Écouter
Rachida Dati admet des erreurs de sécurité au Louvre.
Photo: IMAGO/PsnewZ
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Comment un tel cambriolage a pu se produire dans un musée aussi prestigieux que Le Louvre? Auditionnée ce mardi après-midi par la commission des affaires culturelles du Sénat sur le budget, la ministre de la Culture Rachida Dati en a profité pour faire un point de situation sur le musée. 

En savoir plus
La police française sait sans doute qui a braqué le Louvre
Grâce à l'ADN et aux caméras
La police française sait sans doute qui a braqué le Louvre
Deux suspects du cambriolage du Louvre ont été arrêtés
Avec vidéo
Un fuyait vers l'Algérie
Deux suspects du cambriolage du Louvre ont été arrêtés

S'appuyant sur les trois enquêtes administratives qu'elle a lancées, elle admet pour la première fois que «des failles sécuritaires» ont eu lieu au Louvre. Elle qualifie d'ailleurs cet épisode d'«échec». Elle a promis que des mesures seront prises pour pallier les dysfonctionnements et éviter que cela se reproduise. 

Les images du spectaculaire braquage au Louvre filmées par un visiteur
0:14
Armés de scies sauteuses:Les images du spectaculaire braquage au Louvre filmées par un visiteur

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus