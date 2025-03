Le géant chinois des batteries Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice annuel, malgré un chiffre d'affaires en recul, sur fond de ralentissement de la demande en véhicules électriques.

Cotée à Shenzhen, CATL a par ailleurs déposé en février un dossier d'introduction à la Bourse de Hong Kong. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La société, qui produit plus d'un tiers des batteries de véhicules électriques vendues dans le monde et fournit notamment Tesla, Mercedes-Benz, Toyota et Volkswagen, a réalisé un bénéfice de 50,74 milliards de yuans (6 milliards de francs suisses) en 2024, en hausse de 15% sur 2023, selon des chiffres publiés à la Bourse de Shenzhen vendredi. Ce chiffre est inférieur aux prévisions de Bloomberg, à 51,47 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires a lui chuté de 9,7%, à 362 milliards de yuans en 2024. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) avait averti en janvier que ses ventes 2024 allaient probablement reculer, en raison d'une «baisse des prix des matières premières comme le carbonate de lithium», composant essentiel des batteries, ce qui avait contraint l'entreprise à ajuster ses prix. Les prix du lithium ont en effet nettement chuté en raison de la surabondance du marché et d'une demande moins forte des consommateurs pour les véhicules électriques.

Cotée à Shenzhen, CATL a par ailleurs déposé en février un dossier d'introduction à la Bourse de Hong Kong, qui attend avec impatience le retour des grandes sociétés chinoises. Cette opération sera destinée à financer son développement international.

Affiliée aux forces armées chinoises?

En décembre, CATL avait ainsi annoncé la création en Espagne avec Stellantis d'une vaste usine de batteries électriques, pour 4,1 milliards d'euros. Implantée sur le site de Stellantis à Saragosse (nord-est), elle produira des batteries dites LFP (lithium-fer-phosphate), dans le cadre d'une co-entreprise détenue à 50/50 par les deux groupes. Le géant des batteries construit également sa deuxième usine européenne en Hongrie, après avoir lancé sa première en Allemagne en janvier 2023.

Fondée en 2011 à Ningde (est), CATL a initialement connu le succès grâce à la croissance rapide du marché domestique. Mais le plus grand marché de voitures électriques au monde commence à montrer des signes de fléchissement, dans un contexte plus large de ralentissement de la consommation. L'entreprise a bénéficié d'un solide soutien financier de Pékin, qui a donné la priorité au développement des industries nationales de haute technologie qu'elle considère comme stratégiques.

Le 7 janvier, le département américain de la Défense avait inclus CATL dans une liste d'entreprises qui seraient selon lui affiliées aux forces armées chinoises, dans un contexte de fortes rivalités commerciales et géopolitiques entre les deux puissances. CATL a cependant démenti être engagé «dans des activités militaires».