1/4 Les problèmes liés aux stations de recharge sont les principales préoccupations des conducteurs de voitures électriques. Photo: Shutterstock

Christian Kolbe

Qui sont les conducteurs de voitures électriques et quelles sont leurs préoccupations? Une étude menée par Avia Volt dresse un portrait précis des propriétaires de véhicules électriques et met en lumière des résultats surprenants sur leurs inquiétudes avant et après l’achat.

Un profil bien défini

Tout d'abord, le conducteur type d’une voiture électrique est un homme, d’un certain âge, vivant en maison individuelle ou en centre urbain, et bénéficiant d’un revenu confortable. D’après l’étude, quatre propriétaires sur cinq sont des hommes et 58% ont plus de 45 ans.

Côté modèles, Tesla domine avec 28% des préférences. Toutefois, l’enquête a été réalisée avant la récente chute des ventes de la marque. «Les chiffres de vente plus faibles sont moins dus aux activités politiques d'Elon Musk qu'au fait que de nombreux conducteurs de Tesla attendent la mise à jour annoncée, qui promet entre autres une plus grande autonomie», explique Kajetan Mazenauer, directeur d'Avia Volt.

Et d'ajouter: «Tesla a créé un écosystème qui fonctionne bien. Celui qui, pour des raisons idéologiques, souhaite échanger sa Tesla contre un autre véhicule, doit aussi se confronter à ses défis techniques. Notre étude montre clairement que Tesla reste la marque leader en matière d'infrastructure de recharge.»

Galère à la borne

Fait remarquable: avant de passer à l’électrique, les acheteurs potentiels redoutent surtout l’autonomie du véhicule, un sujet d’inquiétude majeur pour 47% des sondés. Mais une fois le véhicule en leur possession, cette crainte s’estompe rapidement. A la place, d’autres préoccupations prennent le dessus: les dysfonctionnements aux bornes de recharge, les coûts d’entretien ou encore les délais de livraison des nouveaux modèles.

La grande majorité des personnes interrogées (82%) ont déjà rencontré des problèmes lors de la recharge dans les stations publiques. Problèmes de paiement, impossibilité de lancer la charge ou attente interminable sont des frustrations courantes. «La recharge publique reste un point faible et doit être améliorée d’urgence», souligne Kajetan Mazenauer.

Face à ces obstacles, les automobilistes sont prêts à payer plus cher pour une recharge plus rapide et plus fiable. «Les conducteurs recherchent le meilleur rapport qualité-prix, mais ils n’hésitent pas à dépenser davantage pour un service qui leur fait gagner du temps», conclut Kajetan Mazenauer.