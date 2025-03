Les voitures électriques ont du mal à se faire une place sur le marché de l'occasion: leurs délais de vente sont plus longs et la perte de valeur est plus élevée que pour les véhicules à moteur thermique. Les consommateurs restent sceptiques.

Ce qui joue en défaveur des véhicules électriques, ce sont leurs longues périodes de mise en vente. Photo: Thomas Meier

Juan Thomas et Andreas Engel

L'achat d'une nouvelle voiture est un moment particulier pour beaucoup: la couleur et les options sont choisies, et on concrétise enfin l'achat du véhicule dont on rêvait, celui qui est parfaitement adapté à nos besoins. Le problème lorsqu'on achète du neuf, c'est la dépréciation rapide: celle-ci varie selon la marque, le modèle et l'état de la voiture, mais en moyenne, un véhicule neuf perd environ 25% de sa valeur au bout de la première année. Les voitures électriques, en particulier, souffrent d'une perte de valeur plus importante et peinent à répondre aux attentes.

« L'offre massive de nouveaux modèles, dont certains seront bientôt moins chers, suscite des doutes sur la stabilité de la valeur des véhicules Alberto Sanz de Lama »

«Le prix des voitures électriques d'occasion a chuté d'environ 12% sur notre plateforme en 2024», explique Alberto Sanz de Lama, directeur général d'Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Suisse. Autoscout24 a évalué pour nous quelles voitures électriques ont subi la plus grande perte de valeur en pourcentage. Ont été pris en compte les marques et les modèles qui ont fait l'objet d'au moins dix annonces entre janvier 2023 et février 2024 et dont la première immatriculation a eu lieu entre 2019 et 2022.

Un constat est particulièrement frappant: ce sont surtout les marques haut de gamme européennes qui ont subi des pertes importantes sur la plateforme, à l'instar de la Jaguar I-Pace qui a le plus perdu, avec 62%. Le modèle, élu voiture suisse de l'année 2019, coûtait en moyenne plus de 93'000 francs neuf, tandis que les occasions actuelles sont proposées à une moyenne de 35'500 francs sur AutoScout24.

Les voitures électriques qui perdent le plus de valeur

marque modèle prix à neuf prix d'occasion différence de prix perte de valeur Jaguar I-Pace CHF 93,381 CHF 35,506 CHF 57,875 62,0% Mercedes-Benz EQC 400 CHF 98,987 CHF 42,961 CHF 56,027 56,6% Audi E-Tron CHF 104,423 CHF 45,969 CHF 58,454 56,0% Tesla Modèle S CHF 100,858 CHF 47,221 CHF 53,636 53,2% Tesla Modèle 3 CHF 61,316 CHF 30,235 CHF 31,080 50,7% Porsche Taycan CHF 177,308 CHF 89,316 CHF 87,992 49,6% Audi E-Tron GT CHF 149,108 CHF 76,394 CHF 72, 714 48,8% Hyundai Ioniq CHF 37,181 CHF 19,764 CHF 18,417 48,2% Aiways U5 CHF 41,751 CHF 22,011 CHF 19, 740 47,3% BMW i3 CHF 48,119 CHF 25,442 CHF 22,676 47,1%

Les modèles plus anciens ne sont pas les seuls à subir une forte dépréciation sur le marché de l'occasion: des modèles plus récents, comme la Porsche Taycan, connaissent eux aussi une dépréciation importante. Alors que cette dernière coûtait en moyenne 177'000 francs à l'achat, la version d'occasion de la berline sportive électrique était déjà disponible pour 89'000 francs, soit une perte de près de 50% de sa valeur!

Le modèle technique identique, l'Audi E-Tron GT, connaît une dépréciation similaire. «D'un côté, les acheteurs potentiels sont hésitants en raison des avancées technologiques rapides. D'un autre côté, l'offre massive de nouveaux modèles, dont certains seront bientôt moins chers, suscite des doutes sur la stabilité de la valeur des véhicules», explique encore Alberto Sanz de Lama, soulignant cette évolution drastique.

Trop longtemps en stand-by

Ce qui joue également en défaveur des véhicules électriques, ce sont leurs longues périodes de mise en vente: entre 2023 et 2024, ces périodes ont augmenté de 35% pour les voitures électriques d'occasion sur AutoScout24, tandis qu'elles n'ont augmenté que de 12% pour les véhicules à moteur thermique.

Parallèlement, le nombre de véhicules électriques proposés à la vente sur la plateforme augmente, ce qui fait pression sur les prix des modèles plus anciens et restés plus longtemps en vente. En 2024, le nombre de voitures électriques a augmenté de 19% sur AutoScout. Cette tendance devrait se poursuivre avec l'arrivée de nombreux nouveaux modèles électriques plus abordables cette année.

Pourtant les batteries sont durables

De nombreux clients potentiels craignent également que les batteries des voitures électriques ne faiblissent après l'expiration de la garantie de huit ans ou des 160'000 kilomètres, rendant le véhicule pratiquement sans valeur. Pourtant, même pour des modèles plus anciens tels que la BMW i3, la Tesla Model S ou la Hyundai Ioniq, qui figurent également parmi les perdants en terme de valeur dans notre analyse, ces craintes sont généralement infondées.

En effet, la société de conseil technologique P3 de Stuttgart a récemment étudié plus de 7000 voitures électriques avec le soutien de la start-up autrichienne Aviloo pour analyser la durabilité de leurs batteries.

Le résultat? La plupart des batteries ne tombent pas en panne et, même après des centaines de milliers de kilomètres, leur autonomie reste quasiment inchangée. En moyenne, les véhicules examinés, ayant parcouru entre 200'000 et 300'000 kilomètres, conservent encore une capacité résiduelle de 87%.

Testées et certifiées

De plus en plus de prestataires et de concessionnaires font certifier l'état des batteries des voitures électriques avant la vente. Par exemple, le TCS propose désormais des tests de batterie dans certains de ses centres de contrôle, et même des tests spécifiques pour les voitures d'occasion électriques dans le canton de Zurich.

Ces tests ne se contentent pas de vérifier la batterie haute tension et de délivrer un certificat, ils évaluent également l'état général du véhicule électrique. Ces tests offrent une transparence sur l'état de la batterie haute tension, ce qui est particulièrement utile lors de l'achat ou de la vente d'une voiture électrique d'occasion.

Dénicher des bonnes affaires

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En l'occurrence, ce sont les vendeurs de voitures d'occasion électriques qui en pâtissent, mais les acheteurs peuvent réaliser de véritables bonnes affaires. Les modèles haut de gamme des marques premium, tels que l'Audi E-Tron GT ou la Porsche Taycan, sont aujourd'hui disponibles à une fraction de leur prix d'achat initial, donc ceux qui ont toujours rêvé de conduire une Porsche devraient jeter un coup d'œil sur les plateformes de vente en ligne.