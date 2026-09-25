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Un risque de corrosion
Volkswagen rappelle plus de 2,1 millions de véhicules

Le constructeur Volkswagen ordonne un rappel massif de 2,16 millions de voitures, potentiellement affectées par une corrosion menaçant la direction. Près de 900’000 véhicules en Allemagne sont concernés, selon l’agence KBA.
Publié: il y a 11 minutes
Le constructeur Volkswagen ordonne un rappel massif de 2,16 millions de voitures
Photo: www.imago-images.de
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AFP Agence France-Presse

Le constructeur Volkswagen rappelle quelque 2,16 millions de véhicules dans le monde, dont près de 900'000 en Allemagne, pour un risque de corrosion de la direction, selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA).

Ce problème peut conduire à une «rupture des vis», qui peut à son tour «entraîner une défaillance de la direction», précise le KBA. Les modèles concernés, tous de la marque mère VW, ont été produits entre 2013 et 2024.

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