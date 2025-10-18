DE
Des passagers éjectés
Un accident d'autocar au Brésil fait au moins 15 morts

Une tragédie routière frappe le Brésil. Au moins 15 personnes ont péri dans un accident d'autocar dans l'Etat de Pernambouc vendredi soir. Le conducteur a perdu le contrôle, percutant des rochers avant de se renverser.
Publié: 16:21 heures
Des voitures de police et un camion de pompiers dans l'État de São Paulo, le 9 août 2024. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Xinhua
AFP Agence France-Presse

Au moins quinze passagers d'un autocar ont été tués dans un accident dans l'Etat brésilien de Pernambouc (nord-est), dont les circonstances restent à éclaircir, a annoncé samedi la police. L'accident a eu lieu vendredi soir quand le conducteur du car a perdu le contrôle du véhicule, à bord duquel se trouvaient trente personnes, a précisé la police de la circulation de Pernambouc.

Le conducteur «a pris la route à contresens et a percuté des rochers sur le bord de la route (...) puis il a heurté un talus de sable et s'est renversé», a ajouté la police dans un communiqué.

On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé. Le conducteur a été légèrement blessé et a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif, selon la police. Il a ensuite été transféré au poste de police. «Certains passagers ont été éjectés du véhicule, ce qui indique qu'ils ne portaient peut-être pas leur ceinture de sécurité», précise le communiqué de la police.

