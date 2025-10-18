DE
Une personne blessée
Un choc frontal fait deux morts dans le canton de Berne

Une collision frontale à Attiswil (BE) a fait deux morts vendredi. Une voiture s'est déportée sur la voie opposée, percutant un minibus. Les victimes sont décédées sur place malgré les efforts de réanimation.
Un violent accident de la route à Attiswil a fait deux morts vendredi.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une collision frontale entre une voiture et un minibus a coûté la vie à deux personnes vendredi en fin d'après-midi à Attiswil (BE). Elles ont succombé à leurs graves blessures sur place, a annoncé samedi la police cantonale bernoise. Pour des raisons qui restent à élucider, la voiture s'est déportée sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un minibus qui arrivait en sens inverse.

A la suite du choc, la voiture a dévalé une pente et s'est immobilisée dans des arbres. Le conducteur a dû être secouru par les pompiers. Malgré les mesures de réanimation, il est décédé sur les lieux

Le passager du minibus a également succombé sur place. L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu. Le conducteur du minibus a lui été grièvement blessé et hospitalisé.

