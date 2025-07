1/4 Si vous partez en voiture, faire le plein coûtera souvent moins cher qu’en Suisse dans la plupart des pays européens. Photo: Shutterstock

Gabriel Knupfer

Les vacances d'été commencent et cette année encore, nous serons nombreux à nous déplacer en voiture à travers l'Europe. Alors restez futés et faites le plein au bon endroit! Mais comment savoir dans quels pays l'essence est la moins chère?

Une chose est sûre: les prix évoluent rapidement et varient beaucoup d'un pays à l'autre. Par ailleurs, faire le plein sur une aire d'autoroute est plus cher que dans une grande ville, et ce dans n'importe quel pays. Néanmoins, le TCS établit chaque mois un tableau comparatif des prix moyens de l'essence et du diesel dans les nations européennes. Ces différences sont surtout dues à des taxes et des redevances plus ou moins élevées.

L'Autriche, très abordable

Sans surprise, le prix de l'essence en Suisse est particulièrement salé, uniquement dépassé par l'Islande, le Danemark et les Pays-Bas. A la mi-juin, le prix du sans-plomb 95 s'élevait à 1,70 franc le litre aux Pays-Bas. Il est donc judicieux de faire le plein seulement après avoir passé la frontière suisse. De plus, chez nous, le diesel est encore plus cher que l'essence, alors que c'est le contraire dans de nombreux pays.

Parmi nos voisins, l'Autriche vend son essence aux prix les plus compétitifs (1,40 franc/litre). En Allemagne, en France et en Italie, les prix sont similaires et se situent autour de 1,60 franc par litre.

Malgré quelques exceptions, le tableau indique que les pays d'Europe de l'est et du sud ont généralement des prix plus abordables que le nord et l'ouest du continent. Les Balkans par exemple, sont le paradis des automobilistes, surtout la Bosnie-Herzégovine et la Croatie où l'essence est la moins chère, avec respectivement 1,10 et 1,32 franc/litre. De même, l'essence en Slovénie, au Monténégro et en Albanie est aussi bon marché.

Parmi les destinations de vacances classiques, l'Espagne se distingue avec de bons prix pour l'essence et le diesel. En revanche, au Portugal et en Grèce, les prix de l'essence sont presque aussi élevés qu'en Suisse. Méfiance!