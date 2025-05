Voici le planning des premières heures du nouveau pape

1/4 C'est sur la loggia que l'on proclame qui a pris la plus haute fonction de l'Église catholique. Photo: IMAGO/NurPhoto

Natascha Ruggli

Pas le temps de souffler! L'homme le plus haut placé de l'Eglise catholique a désormais un emploi du temps très chargé devant lui. Alors que la fumée blanche apparaît, les rituels et les cérémonies ont déjà commencé. Voici un aperçu de ce nouvel agenda de ministre.

Son nouveau nom

Une fois que les cardinaux se sont mis d'accord, le cardinal doyen demande à l'élu s'il accepte l'élection. Le plus haut gradé des cardinaux lui demande aussi son nom, qu'il est censé changer selon la tradition, et toute cette procédure est consignée par écrit.

Une nouvelle toilette

Une fois le rapport écrit terminé, le nouvel élu doit se changer avant de passer à l'étape suivante. Pour cela, il se rend dans la «chambre des larmes», une petite pièce de la chapelle Sixtine. Trois tailles d'habits pontificaux sont à sa disposition, confectionnés par le tailleur du pape, Raniero Manicinelli. La tradition prévoit également une mozzetta, un vêtement rouge, des chaussures rouges et une étole. Toutefois, le pape François a rompu avec cette tradition vestimentaire en 2013, en portant seulement l'étole.

Avant que la fumée blanche n'indique la fin du conclave, le nouveau pape se présente devant l'autel de la chapelle Sixtine pour prier. Ensuite, les cardinaux font une promesse d'obéissance au nouveau pape.

«Habemus Papam»

Environ deux heures plus tard, l'annonce a lieu sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Le cardinal le plus haut placé a l'honneur de se présenter le premier et d'annoncer l'élection avec la célèbre phrase «Habemus Papam». Le pape arrive ensuite et la foule peut le saluer. Il prononce son premier discours et donne finalement la bénédiction «Urbi et Orbi».

Enfin, la tradition veut que le pape rencontre les cardinaux pour les remercier. Les jours suivants sont plus flexibles en termes d'organisation. Par exemple, le pape François avait visité la basilique Santa Maria Maggiore pour prier, comme son prédécesseur Benoît XVI.

Cérémonie d'investiture

Une à deux semaines plus tard, une autre messe est organisée. Celle-ci célèbre l'entrée en fonction du nouveau pape. Des centaines de milliers de fidèles et d'importantes délégations du monde entier y participent. La messe comprend aussi la remise des symboles du pouvoir, comme l'anneau du pêcheur ou le pallium.