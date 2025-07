Des hommes armés ont ouvert le feu sur des voitures revenant d'un marché. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des hommes armés non identifiés ont tué 14 personnes dans une embuscade jeudi dans l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, après un marché hebdomadaire, déclenchant des représailles qui ont fait deux morts, selon des témoins et la Croix-Rouge.

Jeudi soir, près du village de Mangor, des hommes armés ont ouvert le feu sur des véhicules revenant du marché de la ville de Bokkos, ont rapporté des habitants à l'AFP. «Des hommes armés les ont pris en embuscade et ont tiré de manière indiscriminée», a témoigné jeudi auprès de l'AFP Moses Maren, une jeune habitante.

Le bilan a été confirmé vendredi matin par le secrétaire de la Croix-Rouge de l'État, Nurudeen Hussaini Magaji. «Il y avait parmi les morts des hommes, des femmes et des enfants», a-t-il précisé.

Des représailles mortelles

En représailles à ces attaques, «des jeunes en colère ont pris d'assaut un village peul non loin du lieu de l'embuscade» et ont tué deux personnes, a déclaré à l'AFP Shanono Usman, un commerçant. Sale Adamu, habitant de Bokkos et figure locale de la communauté peule, a confirmé ce bilan.

L'État du Plateau connaît depuis longtemps des violences, avec une recrudescence ces derniers temps, entre éleveurs musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources.

Les terres utilisées par les agriculteurs et les éleveurs dans le centre du Nigeria, y compris dans le Plateau, sont soumises aux aléas du changement climatique et à l'expansion humaine, entraînant une compétition toujours plus rude pour un espace de plus en plus réduit.