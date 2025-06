Une attaque terroriste dans le sud-ouest du Niger a fait neuf morts civils, dont un enseignant. L'incident souligne les menaces persistantes dans la région des 'trois frontières', devenue un repaire de groupes jihadistes affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda.

L'armée a annoncé avoir «neutralisé» 13 terroristes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Neuf voyageurs dont un enseignant ont été tués vendredi dans une attaque de présumés jihadistes dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso, ont indiqué dimanche des sources locales. «Une attaque terroriste a ciblé vendredi 13 juin des véhicules de passagers faisant 9 morts civils», indique dans un communiqué un syndicat d'enseignants qui déplore «un de ses militants» parmi les morts.

Selon ce syndicat, l'attaque a eu lieu vers 10h locales (9h GMT) sur l'axe routier reliant les villes de Makalondi et Torodi, dans le sud-ouest près du Burkina Faso, pays voisin lui aussi miné par les violences jihadistes. Un deuxième enseignant a été blessé et évacué à Niamey pour des soins, relève le syndicat qui qualifie l'attaque d'"acte abject».

Des menaces terroristes persistantes

Un ressortissant de Torodi a confirmé l'attaque qui a fait selon lui «des morts civils». Torodi et Makalondi sont situées à moins de 100 km de Niamey où l'armée affirme faire face à des «menaces terroristes persistantes» liées «notamment aux engins explosifs improvisés» sur les routes.

Elles sont également localisées dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des «trois frontières» (Niger-Burkina Faso-Mali). Cette zone est devenue un repaire des groupes jihadistes affiliés à l'Etat islamique (EI) et Al-Qäida.

Treize terroristes neutralisés

L'armée nigérienne a affirmé samedi soir avoir «neutralisé 13 terroristes» entre le 8 et le 14 juin au cours d'opérations sur des sites aurifères illégaux à Teguey, une commune de la région de Tillabéri. Elle affirme aussi avoir tué une trentaine de membres «de foyers de criminels en cours de formation» dans la zone de Dosso (sud-ouest) près de la frontière du Nigeria.

Comme ses voisins le Burkina et le Mali, le Niger est dirigé par une junte militaire et doit faire face à une intensification des attaques jihadistes. Les trois pays qui ont formé une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES), ont annoncé en début d'année la formation d'une force conjointe de 5000 hommes, et leurs trois armées mènent des opérations ensemble.