Violation des droits d'auteurs
Le géant de l'IA Anthropic va devoir cracher 1,5 milliard de dollars

L'entreprise américaine Anthropic, fleuron de l'IA, va verser 1,5 milliard de dollars dans un accord à l'amiable dans une affaire de violation de droits d'auteur.
Publié: il y a 6 minutes
Anthropic était poursuivi pour avoir téléchargé illégalement des millions de livres.
AFP Agence France-Presse

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a accepté de verser au moins 1,5 milliard de dollars à un fonds américain d'indemnisation d'auteurs, ayants droit et éditeurs qui poursuivaient l'entreprise pour avoir téléchargé illégalement des millions de livres, selon un document de justice publié vendredi.

Cet accord amiable, d'un montant colossal, constitue une étape marquante dans le débat sur l'utilisation de données pour développer et entraîner les grands modèles d'IA générative.

