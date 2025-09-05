Anthropic était poursuivi pour avoir téléchargé illégalement des millions de livres.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse
La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a accepté de verser au moins 1,5 milliard de dollars à un fonds américain d'indemnisation d'auteurs, ayants droit et éditeurs qui poursuivaient l'entreprise pour avoir téléchargé illégalement des millions de livres, selon un document de justice publié vendredi.
A lire aussi
Cet accord amiable, d'un montant colossal, constitue une étape marquante dans le débat sur l'utilisation de données pour développer et entraîner les grands modèles d'IA générative.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues