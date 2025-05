Une ex-mannequin polonaise a étayé jeudi ses accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'Harvey Weinstein, lors du procès de ce dernier à New York. La victime, âgée de 16 à 19 ans au moment des faits présumés, a évoqué sa «honte» et son «traumatisme».

Viol et agressions sexuelles

Le témoignage de Kaja Sokola doit se poursuivre vendredi. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une ancienne mannequin polonaise, Kaja Sokola, a accusé jeudi Harvey Weinstein de l'avoir agressée sexuellement dans les années 2000 quand elle avait 16 et 19 ans, lors du procès à New York où est rejugé l'ancien producteur roi d'Hollywood. «Je me suis sentie bête, j'ai eu honte», a expliqué en larmes Kaja Sokola, qui témoignait pour la première fois devant la justice contre l'accusé de 73 ans.

Harvey Weinstein est rejugé à pour l'agression sexuelle en 2006 de l'ancienne assistante de production Miriam Haley, et pour le viol de Jessica Mann en 2013, après l'annulation retentissante en 2024 par la cour d'appel de New York de sa condamnation en 2020 à 23 ans de prison.

Depuis, il est resté détenu à cause d'une condamnation dans un autre dossier de crimes sexuels en Californie. Il a été inculpé pour l'agression de Kaja Sokola en 2006 à New York, quand elle avait 19 ans. Ceux présumés commis quand elle en avait 16 sont prescrits au pénal, mais la victime, aujourd'hui une psychothérapeute de 39 ans, les a racontés devant le jury.

«Je pensais que c'était de ma faute»

Selon son récit, Kaja Sokola rencontre Harvey Weinstein pour la première fois lors d'un dîner avec d'autres mannequins dans un restaurant de Manhattan en 2002, lors de son premier voyage en solitaire à New York. «Je me suis sentie très spéciale» quand le tout puissant producteur de l'époque, de 40 ans son aîné, l'approche, alors qu'elle rêve d'une carrière dans le cinéma. Harvey Weinstein l'invite à déjeuner, mais il l'emmène finalement dans un appartement de Manhattan.

«Il m'a dit de me déshabiller, je ne voulais pas, je paniquais. Il m'a dit que c'est ce que je devais faire si je voulais devenir une actrice», a-t-elle témoigné, visiblement bouleversée. «Il m'a forcée à entrer dans la salle de bains», a-t-elle poursuivi. «Il a mis une main sur mon vagin et ma main sur son pénis», a-t-elle ajouté.

Interrogée par la procureure sur le fait de ne pas avoir dénoncé les faits à l'époque, elle a répondu qu'elle se sentait «honteuse». «Je pensais que tout cela était de ma faute», a-t-elle dit en larmes. Kaja Sokola ne va pas perdre le contact avec Harvey Weinstein, qui lui permet d'obtenir un petit contrat sur un film. Elle le revoit en 2006, lors d'un déjeuner où sa soeur Ewa est aussi présente, parce qu'elle veut la convaincre qu'elle connaît des gens dans le cinéma et peut y faire carrière.

Rapport «pas du tout consenti»

Selon elle, Harvey Weinstein aurait prétexté de vouloir lui faire lire un script pour l'attirer dans une chambre d'hôtel de Manhattan. Elle raconte qu'il l'a poussée sur le lit et immobilisée, avant de lui imposer un rapport sexuel. «Etait-ce consenti?», demande la procureure. «Pas du tout», répond-elle avec colère. «Je lui ai dit d'arrêter (...) mais il ne m'a pas écoutée». Son témoignage doit se poursuivre vendredi.

Première accusatrice à témoigner dans ce procès, Miriam Haley a réitéré qu'elle avait été «violée» par Harvey Weinstein, se remémorant avec douleur ce jour de juillet 2006 où elle a accepté une invitation dans son appartement new-yorkais, tandis qu'elle était une jeune assistante de production en quête de travail. «Je me suis dit 'je me fais violer, voilà c'est comme ça', a-t-elle témoigné.