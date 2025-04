Une première accusatrice a livré un récit glaçant, mardi, au procès pour viol d’Harvey Weinstein à New York. Le témoignage de l'accusatrice se poursuivra ce mercredi.

«Je me sentais humiliée».

La chute de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein a entraîné la vague #MeToo. Photo: DAVID DEE DELGADO / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Un jour, il demandait un massage, une autre fois, il se montrait charmant ou lourdement insistant: la première des trois victimes présumées au procès pour viol d'Harvey Weinstein à New York a longuement témoigné mardi sur sa relation avec l'ex-producteur de cinéma. Devant les jurés de la cour criminelle de Manhattan, l'ancienne assistante de production Miriam Haley a été interrogée pendant plus de trois heures par la procureure.

Mais l'audience s'est terminée avant d'aborder ce jour de juillet 2006, lors duquel elle affirme que l'accusé lui a imposé une relation sexuelle par la force, dans son appartement du quartier chic de Soho à New York. Le témoignage va se poursuivre mercredi. Harvey Weinstein est rejugé après l'annulation retentissante en 2024, par la cour d'appel de New York, de sa condamnation à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.

Miriam Haley, âgée aujourd'hui de 48 ans, a raconté avoir croisé la route du patron des studios Miramax lors d'une avant-première à Londres, puis décroché un rendez-vous avec lui en marge du festival de Cannes, au printemps 2006. «J'étais enthousiaste d'avoir l'opportunité de le rencontrer», a-t-elle expliqué. «Je voulais voir s'il y avait du travail pour moi.»

«Je me sentais humiliée»

Mais elle raconte avoir rapidement déchanté dans une chambre de l'hôtel Majestic, où Harvey Weinstein, alors l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, lui demande un massage. Elle refuse, le rendez-vous ne s'éternise pas. «Je me sentais humiliée».

Pendant que les pages de son agenda de l'époque défilent sur des écrans du tribunal, Miriam Haley explique avoir revu Harvey Weinstein, le décrivant comme «charmant» à une occasion et très insistant pour qu'elle l'accompagne en voyage à Paris, toujours avant l'épisode au coeur des accusations.

Harvey Weinstein impassible

«Etiez-vous intéressée par une relation sexuelle ou sentimentale», lui a demandé plusieurs fois la procureure. «Non», a réitéré à chaque fois Miriam Haley. Cette dernière avait été engagée comme assistante de production sur une émission produite par le magnat du cinéma indépendant.

Diminué par les problèmes de santé, pâle et chauve, Harvey Weinstein, 73 ans, comparaît détenu, car il a aussi été condamné en Californie. Il écoute le témoignage le plus souvent de manière impassible, un bras posé sur le dossier de sa chaise roulante.