Le procès d'Harvey Weinstein entre dans le vif du sujet

Le nouveau procès de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein pour viol et agressions sexuelles est entré mercredi dans le vif du sujet. Avec les premières salves de l'accusation, qui veut rétablir sa condamnation annulée de manière retentissante l'année dernière.

Harvey Weinstein est rejugé pour l'agression d'une l'ancienne assistante de production. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Harvey Weinstein est de retour devant la justice new-yorkaise: avec force, l’accusation tente de raviver une condamnation balayée l’an dernier. Les débats ont commencé vers 11h15 locale avec le premier réquisitoire de l'accusation. Il devait être suivi par la première plaidoirie de la défense, puis le défilé des témoins, dont deux accusatrices de l'ancien patron des studios Miramax, qui vont devoir raconter à nouveau leur histoire devant les jurés et la cour pénale de Manhattan. Harvey Weinstein est entré dans la salle d'audience vêtu d'un costume sombre, poussé sur une chaise roulante.

Cinq jours avaient auparavant été nécessaires pour constituer un jury de 12 jurés titulaires - sept femmes et cinq hommes - ainsi que six suppléants, après les défections et les récusations de dizaines de jurés potentiels, dont beaucoup se sont dits incapables de juger sereinement cette affaire, très médiatisée lors du premier procès en 2020.

Harvey Weinstein, dont la chute a entraîné en 2017 le début de la vague mondiale #MeToo, est rejugé pour l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et le viol de l'aspirante actrice Jessica Mann, en 2013. Il avait été reconnu coupable de ces faits en 2020 et condamné à 23 ans de prison.

Mais en avril 2024, la cour d'appel de New York a annulé toute la procédure, au motif que le tribunal avait laissé témoigner d'autres victimes présumées sur des faits pour lesquels l'ancien magnat du cinéma n'était pas inculpé. Cette annulation a été vécue comme une gifle pour le mouvement de lutte contre les violences sexuelles et un retour en arrière pour la prise en compte de la parole des victimes.