Un bus écrasé
Des glissements de terrain font au moins six morts au Vietnam

De violents glissements de terrain provoqués par des pluies intenses ont fait au moins six morts et de nombreux blessés dans le sud-est du Vietnam. Un bus a été écrasé dans un col et d’autres éboulements ont touché la région, déjà lourdement frappée cette année.
Un des éboulements s'est produit au col de Khan Le au Vietnam.
Photo: Dang Tuan
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans le sud-est du Vietnam ont fait au moins six morts et plus d'une douzaine de blessés, ont indiqué lundi des responsables. Un bus a été écrasé dimanche par des éboulements sur le col de Khanh Le.

Cinq personnes au moins ont péri dans la catastrophe et 18 autres ont été blessées, a précisé l'agence chargée des catastrophes naturelles. Dans la même région, une personne est morte et une autre a disparu dimanche dans un glissement de terrain sur un refuge pour travailleurs dans le col de Khanh Son.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Au Vietnam, les catastrophes naturelles ont déjà fait au moins 279 morts ou disparus cette année et causé plus de deux milliards de dollars de dégâts, selon l'office national des statistiques.

