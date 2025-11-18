Donald Trump affirme qu’il parlera «à un moment» à Maduro mais n’exclut aucune option militaire, alors que le déploiement américain au large du Venezuela, incluant le porte-avions Gerald Ford, accroît les tensions.

Donald Trump a indiqué qu’il finirait par s’entretenir avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré lundi qu'il parlerait «à un moment donné» au président vénézuélien Nicolás Maduro, qui s'est dit prêt à échanger «en tête-à-tête» avec son homologue, au moment où le déploiement militaire américain au large du Venezuela fait monter les tensions.

«A un moment donné, je vais lui parler», a déclaré à des journalistes le président américain dans le Bureau ovale, tout en ajoutant que Nicolás Maduro «n'a pas été bon pour les Etats-Unis». Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, Donald Trump a répondu: «Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien.»

Nicolás Maduro a déclaré dans la foulée être prêt à discuter «en tête-à-tête». «Aux Etats-Unis, celui qui veut parler avec le Venezuela (on) parlera (avec lui) en tête-à-tête. Sans aucun problème. Ce qu'on ne peut pas permettre (...) c'est que le peuple chrétien du Venezuela soit bombardé et massacré», a-t-il dit.

Les Etats-Unis ont mené ces dernières semaines une vingtaine de frappes contre des embarcations qu'ils accusent - sans présenter de preuves - de transporter de la drogue, faisant au moins 83 victimes. Le déploiement militaire américain dans la région s'est considérablement renforcé avec l'arrivée toute récente du porte-avions Gerald Ford, le plus grand au monde.

Manoeuvres des Marines

Le président américain a ajouté qu'il n'aurait «aucun problème» avec d'éventuelles frappes américaines au Mexique pour lutter contre les cartels. «Il y a de gros problèmes là-bas», a assuré le dirigeant républicain, suggérant de mener des frappes aériennes contre des bateaux suspectés de transporter de la drogue à l'image de ce que fait Washington dans les Caraïbes et le Pacifique.

La Première ministre de Trinité-et-Tobago, fidèle alliée du président Donald Trump, a assuré lundi que Washington «n'avait jamais demandé» à utiliser l'archipel pour lancer des attaques contre le Venezuela alors qu'un contingent de Marines américains effectue des exercices dans ce pays situé à une dizaine de kilomètres des côtes vénézuéliennes.

«Les Etats-Unis n'ont JAMAIS demandé à utiliser notre territoire pour lancer des attaques contre le peuple du Venezuela. Le territoire de Trinité-et-Tobago ne sera PAS utilisé pour lancer des attaques contre le peuple du Venezuela», a écrit Kamla Persad-Bissessar à l'AFP via la messagerie Whatsapp à propos des exercices militaires.

Ces manoeuvres ont été qualifiées d'"irresponsables» par le président vénézuélien Nicolas Maduro qui considère comme une «menace» le déploiement américain dans les Caraïbes. Elles doivent avoir lieu jusqu'à vendredi. Ce sont les deuxièmes en moins d'un mois entre Washington et le petit archipel anglophone.