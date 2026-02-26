Démission du procureur général, figure de la répression sous Maduro

Le procureur général du Venezuela Tarek William Saab, figure de la répression sous Nicolas Maduro, a démissionné, moins de deux mois après la capture du président par l'armée américaine et alors que la présidente par intérim Delcy Rodriguez a promis une réforme judiciaire.

Il est toutefois nommé Défenseur du peuple à titre intérimaire, une mesure qui indigne les victimes de la répression sous sa magistrature. Sous pression américaine, Delcy Rodriguez, qui a fait adopter une loi d'amnistie la semaine dernière et ouvert le secteur pétrolier au privé en janvier, a écarté ces dernières semaines plusieurs personnalités et notamment Alex Saab (aucun lien de famille avec Tarek William Saab), homme lige du président déchu Nicolas Maduro.

Selon sa lettre de démission lue à l'Assemblée, Tarek William Saab affirme «avoir exercé cette charge avec rectitude et honneur au coeur d'une conjoncture historique de défi exceptionnel pour le présent et l'avenir de notre patrie, où nous avons assumé le rôle constitutionnel de préserver la paix et de protéger les droits humains de notre peuple face à des agressions inimaginables contre la nation vénézuélienne».

Ancien gouverneur de l'Etat d'Anzoategui (nord-est) pour le parti au pouvoir, Tarek William Saab a été l'une des figures de proue de la justice vénézuélienne lors de la répression des manifestations qui ont suivi la réélection contestée de Nicolas Maduro en juillet 2024. De nombreux manifestants ont notamment été inculpés de «terrorisme». «Il a placé son identité idéologique bien au-dessus de ses principes de défense des droits humains», a estimé Rafael Uzcategui, figure de la société civile qui l'a côtoyé pendant des années.

Source: AFP