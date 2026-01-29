Sans la nommer, Delcy Rodriguez invite Machado à «rester à Washington»

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a demandé aux opposants versés dans «l'extrémisme» de «rester à Washington» dans une allusion à la cheffe de l'opposition et Nobel de la paix Maria Corina Machado, sans toutefois la nommer.

Delcy Rodriguez a prononcé ces avertissements lors d'une cérémonie réunissant quelque 3200 militaires au Fuerte Tiuna, enclave militaire dans Caracas où a été capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine, au cours de laquelle ceux-ci lui on juré loyauté.

«Que viennent tous ceux qui aiment véritablement le Venezuela, mais que ceux qui cherchent à perpétuer les dommages et l'agression contre le peuple vénézuélien restent à Washington!», a-t-elle lancé, fustigeant l'«extrémisme». «Ils n'entreront pas ici pour nuire à la paix et à la tranquillité de la République: il y aura la loi et il y aura la justice», a-t-elle menacé. «Nous sommes disposés à l'entente, nous sommes disposés au dialogue, mais nous ne sommes pas disposés à une autre agression», a-t-elle encore dit.

Maria Corina Machado a soutenu l'intervention qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier. Mercredi, elle a rencontré le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à Washington, disant ensuite aux journalistes: «Je pense que personne n'a confiance en Delcy Rodriguez.»

Source: AFP