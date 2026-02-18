Un vol en provenance d’Espagne a atterri mardi soir à Caracas. Les vols avaient été interrompus après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis en janvier.

Un premier vol européen arrive au Venezuela après la capture de Maduro

Un premier vol européen arrive au Venezuela après la capture de Maduro

AFP Agence France-Presse

Un vol en provenance d'Espagne est arrivé mardi soir au Venezuela, le premier en provenance d'Europe depuis la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine le 3 janvier, selon un site de suivi des vols et les autorités aéroportuaires. Le Boeing 787 de la compagnie espagnole Air Europa a atterri à l'aéroport international de Maiquetia de Caracas, peu après 21h locales (01h GMT), selon le site spécialisé. Les autorités aéroportuaires ont confirmé à l'AFP que le vol était arrivé.

Les compagnies aériennes commerciales avaient interrompu leurs vols à destination du Venezuela à la suite d'un avertissement des Etats-Unis le 21 novembre, dans le cadre de leur déploiement militaire, prélude à l'attaque du 3 janvier qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro.

D'autres compagnies vont suivre

Le président américain Donald Trump avait ordonné le 29 janvier la réouverture de l'espace aérien vénézuélien aux vols commerciaux, après s'être entretenu avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez. L'autre grande compagnie aérienne espagnole, Iberia, évalue les conditions de sécurité avant d'annoncer une date pour la reprise de ses vols vers le Venezuela, selon la presse espagnole.

La compagnie portugaise TAP a annoncé qu'elle reprendrait prochainement ses liaisons aériennes avec le pays sud-américain. La colombienne Avianca et la panaméenne Copa, ainsi que sa filiale à bas coût Wingo, ont déjà repris leurs opérations. American Airlines a fait part de son intention de reprendre ses vols vers le Venezuela.