DE
FR

Vols interrompus pendant des semaine
Un premier vol européen arrive au Venezuela après la capture de Maduro

Un vol en provenance d’Espagne a atterri mardi soir à Caracas. Les vols avaient été interrompus après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis en janvier.
Publié: il y a 31 minutes
Les compagnies aériennes commerciales avaient interrompu leurs vols à destination du Venezuela après un avertissement des USA.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un vol en provenance d'Espagne est arrivé mardi soir au Venezuela, le premier en provenance d'Europe depuis la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine le 3 janvier, selon un site de suivi des vols et les autorités aéroportuaires. Le Boeing 787 de la compagnie espagnole Air Europa a atterri à l'aéroport international de Maiquetia de Caracas, peu après 21h locales (01h GMT), selon le site spécialisé. Les autorités aéroportuaires ont confirmé à l'AFP que le vol était arrivé.

Les compagnies aériennes commerciales avaient interrompu leurs vols à destination du Venezuela à la suite d'un avertissement des Etats-Unis le 21 novembre, dans le cadre de leur déploiement militaire, prélude à l'attaque du 3 janvier qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro.

D'autres compagnies vont suivre

Le président américain Donald Trump avait ordonné le 29 janvier la réouverture de l'espace aérien vénézuélien aux vols commerciaux, après s'être entretenu avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez. L'autre grande compagnie aérienne espagnole, Iberia, évalue les conditions de sécurité avant d'annoncer une date pour la reprise de ses vols vers le Venezuela, selon la presse espagnole.

La compagnie portugaise TAP a annoncé qu'elle reprendrait prochainement ses liaisons aériennes avec le pays sud-américain. La colombienne Avianca et la panaméenne Copa, ainsi que sa filiale à bas coût Wingo, ont déjà repris leurs opérations. American Airlines a fait part de son intention de reprendre ses vols vers le Venezuela.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus