L'un des cofondateurs d'ASOS se tue en chutant du 17e étage

Quentin Griffiths, cofondateur d'ASOS, est mort à 58 ans en chutant du 17e étage d'un immeuble à Pattaya, Thaïlande, le 9 février. La police enquête sur les circonstances du drame.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
«La cause (de la chute) fait toujours l'objet d'une enquête».
Photo: Getty Images for ASOS
AFP Agence France-Presse

Un cofondateur de ASOS, géant britannique de la vente en ligne de vêtements, a trouvé la mort en Thaïlande en chutant du 17e étage d'un immeuble, a annoncé vendredi la police. Le Britannique Quentin Griffiths, 58 ans, est décédé après être tombé d'un balcon situé au 17e étage d'un appartement dans la station balnéaire de Pattaya le 9 février, ont indiqué les forces de l'ordre locales à l'AFP.

«La cause (de la chute) fait toujours l'objet d'une enquête», a déclaré le policier Kosala Ngamphong, ajoutant que Griffiths était entré en Thaïlande avec un visa touristique et que l'ambassade britannique avait été informée de son décès. L'ambassade britannique n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l'AFP.

Quentin Griffiths avait cofondé ASOS en 2000, en vendant sur un site internet des copies de vêtements vus dans des films et à la télévision, son acronyme signifiant «As Seen On Screen» (vu à l'écran). L'entreprise, devenue un géant de l'industrie de la mode en ligne, vend des marques établies ainsi que sa propre ligne de vêtements à bas prix assurant une livraison le lendemain de la commande.

