Capri a décidé de limiter l’été prochain les groupes touristiques à 40 personnes. Les guides devront utiliser des oreillettes et un signe discret pour mieux gérer la circulation sur l’île.

L'île de Capri imposera des règles aux groupes de touristes dès l'été prochain

Interdit aux groupes de plus de 40 personnes

L'île italienne de Capri va interdire l'été prochain l'accès aux groupes de plus de 40 personnes afin de mieux gérer l'afflux des visiteurs à la journée, a rapporté samedi l'agence italienne ANSA.

Par ailleurs, les guides accompagnant les groupes de plus de 20 personnes devront utiliser des oreillettes sans fil et non des haut-parleurs conformément à une nouvelle règlementation approuvée par le conseil municipal.

Les guides devront également porter un signe de reconnaissance discret et non un parapluie ou un autre objet voyant ou inesthétique pour se faire repérer par leur groupe.

Une île réputée

Capri, située dans la baie de Naples, est réputée pour ses villas blanches, son littoral et ses criques, et ses hôtels de luxe.

L'île compte environ 13'000 résidents permanents mais attire en été des foules de visiteurs, dont le nombre est estimé à jusqu'à 50'000 par jour.

Le président de l'association professionnelle Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, a salué «un outil essentiel pour faciliter la circulation», qui fait suite à une limitation à 25 personnes par groupe imposée à Venise en 2024.







