L'Espagne a battu son record historique avec 22,3 millions de touristes étrangers en juillet et août 2025. Les Britanniques, Français et Allemands sont les plus nombreux, avec une hausse des dépenses touristiques de 7,1% sur huit mois.

Un nombre record de touristes étrangers a déferlé sur l'Espagne cet été

Un nombre record de touristes étrangers a déferlé sur l'Espagne cet été

L'Espagne enregistre un nouveau record d'affluence touristique étrangère. Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

L'Espagne a accueilli 22,3 millions de visiteurs étrangers en juillet et en août, le chiffre le plus élevé de son histoire sur cette période, selon des données officielles publiées jeudi. Selon l'Institut national de statistiques (INE), 11 millions de visiteurs étrangers se sont rendus en Espagne en juillet (+1,6% sur un an) et 11,3 millions en août (+2,9%).

Avec 22,3 millions de touristes étrangers accueillis sur ces deux mois, l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, a dépassé le précédent record établi en 2024 (21,8 millions). Parmi ces visiteurs, les plus nombreux ont été les Britanniques (4,3 millions), devant les Français (3,6 millions) et les Allemands (2,5 millions).

Colère de la population

Sur les huit premiers mois de 2025, le nombre de touristes étrangers venus en Espagne a crû de 3,9%, atteignant 66,8 millions, là encore un record selon l'INE. Cette dynamique s'est accompagnée d'une forte hausse des dépenses touristiques, qui ont atteint 92,5 milliards d'euros sur huit mois, soit 7,1% de plus qu'en 2024. Au seul mois d'août, ces dépenses ont atteint une moyenne de 198 euros par jour et par touriste.

Ces chiffres record sont publiés alors que les mouvements hostiles au surtourisme se sont multipliés ces derniers mois dans le pays, notamment à Barcelone (Catalogne), à Malaga (Andalousie), aux îles Baléares et dans l'archipel des Canaries. Les manifestants dénoncent la congestion des infrastructures, la pollution, les nuisances sonores, mais aussi et surtout la flambée des loyers, alors que de nombreux propriétaires de logements se tournent vers la location touristique, nettement plus rentable.

Devant cette poussée de colère, plusieurs régions ont pris des mesures pour juguler le problème, à l'image de Barcelone, qui a annoncé en juin 2024 vouloir mettre un terme à la location d'appartements touristiques d'ici à 2029 pour faciliter l'accès des habitants au logement.