Un délice!
Un Nutella aux cacahuètes débarque dans ces pays

Ferrero lance en avril une nouvelle pâte à tartiner Nutella aux cacahuètes aux Etats-Unis et au Canada, ciblant les amateurs nord-américains de beurre de cacahuète. Une glace au goût Nutella est également au programme.
Publié: 18:13 heures
En Amérique du Nord, un nouveau Nutella va être commercialisé.
AFP Agence France-Presse

Le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero a annoncé vendredi la commercialisation en avril, aux États-Unis et au Canada, d'une version spéciale de sa pâte à tartiner Nutella avec l'ajout de cacahuètes pour le marché nord-américain.

Le nouveau 'Nutella Peanut' a été «conçu pour associer le goût distinctif de la cacahuète, familier de millions de consommateurs nord-américains» amateurs de beurre de cacahuète, à la texture du Nutella, indique un communiqué du groupe Ferrero reçu par l'AFP. «Le compte à rebours jusqu'au mois d'avril a officiellement commencé», conclut le communiqué qui annonce également le lancement d'un cornet de glace au goût Nutella.

Plus de 50 pays

Ferrero poursuit ainsi son expansion dans ce marché après avoir acheté en juillet 2025 le groupe américain WK Kellogg, spécialiste des céréales pour petit-déjeuner (Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran, etc.). Ferrero avait déjà lancé en septembre 2024 une version vegan de sa célèbre pâte à tartiner, supprimant le lait et ajoutant des ingrédients végétaux tels que les pois chiches et le sirop de riz dans sa recette.

Créé en 1946 dans la ville piémontaise d'Alba (nord-ouest de l'Italie) et entré sur le marché américain en 1969, Ferrero est présent dans plus de 50 pays avec 36 sites de production sur cinq continents, proposant ses produits dans 170 pays et employant près de 49'000 personnes. Hors Kellogg, le chiffre d'affaires du groupe, qui détient entre autres les marques Mon Chéri, Raffaello ou Tic Tac, a atteint 19,3 milliards d'euros pour son exercice décalé 2025 (+4,6% sur un an).

