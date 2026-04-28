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Une cible du président
L'ex-directeur du FBI Comey inculpé de «menace contre la vie» de Trump

James Comey, ancien directeur du FBI, a été inculpé pour avoir menacé la vie de Donald Trump. L'annonce a été faite mardi par le ministre américain de la Justice par intérim Todd Blanche.
Publié: 28.04.2026 à 22:57 heures
James Comey est une cible de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'ex-directeur du FBI James Comey a été inculpé mardi de «menace contre la vie» du président Donald Trump, a annoncé le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche.

James Comey, cible désignée de la vindicte de Donald Trump, est visé par deux chefs d'accusation, dont un de «menace contre la vie et l'intégrité physique du président des Etats-Unis», délivrés par un jury de Caroline du Nord, a précisé Todd Blanche lors d'une conférence de presse au ministère de la Justice.

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