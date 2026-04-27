La Maison Blanche dénonce le «culte de la haine venu de la gauche» après l'attaque survenue au gala des correspondants à Washington samedi, en présence de Donald Trump.

Pour la Maison Blanche, l'attaque contre Trump est due au «culte de la haine» de la gauche

Pour la Maison Blanche, l'attaque contre Trump est due au «culte de la haine» de la gauche

La Maison Blanche a imputé lundi la responsabilité de l'attaque survenue lors d'un gala de la presse en présence de Donald Trump samedi à Washington, à ce qu'elle qualifie d'un «culte de la haine venu de la gauche».

«Le culte de la haine venu de la gauche contre le président et tous ceux qui le soutiennent et travaillent pour lui a fait de nombreux blessés et morts, et a failli frapper à nouveau ce week-end», a accusé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse.