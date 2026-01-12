La Corée du Nord a dénoncé ce lundi les «manœuvres éhontées» des Etats-Unis à l'ONU. Pyongyang accuse Washington de mépriser l'organisation et de poursuivre des intérêts géopolitiques égoïstes.

La Corée du Nord accuse les Etats-Unis de se moquer de l'ONU

La Corée du Nord accuse les Etats-Unis de se moquer de l'ONU

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a condamné lundi ce qu'elle a qualifié de manoeuvres «éhontées» des Etats-Unis qui, selon elle, «méprisent l'existence même des Nations unies». Elle l'a fait savoir dans un communiqué relayé par l'agence officielle KCNA.

La mission de Pyongyang auprès des Nations unies à New York s'insurge au passage contre la possibilité que se tienne une séance d'information sur la violation des sanctions visant la Corée du Nord. En revanche «ce qui devrait être mis en question et débattu ouvertement à l'ONU en tant que dossier prioritaire le plus important, c'est l'ignoble acte criminel des Etats-Unis», indique le communiqué.

Inquiétude après la capture de Maduro

«Les Etats-Unis méprisent l'existence même de l'ONU», ajoute Pyongyang. La déclaration intervient un peu plus d'une semaine après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. Ce genre d'opération représente un scénario catastrophe pour Pyongyang, qui accuse depuis longtemps Washington de vouloir «décapiter» son gouvernement, et explique que ses propres programmes militaires et nucléaires servent de dissuasion.

«L'irrationalité et les pratiques abusives de Washington, qui utilise l'arène de l'ONU pour satisfaire ses intérêts géopolitiques, ne devraient jamais être tolérées», estime encore la mission nord-coréenne. Elle a en outre accusé Washington d"'actes illégaux et immoraux éhontés» et de «tenter de tourner l'arène de l'ONU en dérision à des fins unilatérales et égoïstes».

La semaine dernière, le président Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis se retireraient d'un certain nombre d'organisations des Nations unies jugées «contraires aux intérêts des Etats-Unis». De son côté, la Corée du Nord fait l'objet d'une série de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies en raison de son programme nucléaire et balistique.