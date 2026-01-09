Le leader nord-coréen Kim Jong Un a réitéré son soutien total à Vladimir Poutine dans une lettre dévoilée par KCNA. Pyongyang fournit troupes et armements à Moscou en échange d'une aide économique et militaire.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé à soutenir «sans condition» toutes les politiques et décisions du président russe Vladimir Poutine, a rapporté vendredi le média d'Etat de Pyongyang. Kim Jong Un a déclaré qu'il ressentait une «véritable relation de camaraderie» avec Vladimir Poutine et qu'il considérait leurs liens comme «les plus précieux», dans une lettre rendue publique par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

«La coopération étroite» entre les deux pays «se poursuivra dans divers domaines à l'avenir», a écrit Kim Jong Un. «Je respecterai et soutiendrai sans condition toutes vos politiques et décisions, et je suis prêt à être toujours à vos côtés pour vous et votre Russie», a-t-il ajouté, précisant que «ce choix sera constant et permanent».

Soldat, aide financière et technologie militaire

Ce message fait suite à une lettre envoyée par le dirigeant russe, que le média d'Etat n'a pas diffusée. La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de Moscou en lui fournissant des soldats pour repousser la percée ukrainienne dans la région de Koursk, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine depuis février 2022.

Moscou et Pyongyang sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024. Lors d'un échange de voeux à l'occasion de la nouvelle année, Vladimir Poutine avait fait l'éloge d'une «amitié invincible» entre la Russie et la Corée du Nord.

Pyongyang a intensifié ses essais de missiles ces dernières années, dans le but, selon les analystes, d'améliorer ses capacités de frappe de précision, de défier les Etats-Unis et la Corée du Sud, et de tester des armes avant de les exporter vers la Russie. En plus des troupes, Pyongyang a fourni de l'armement à Moscou pour combattre en Ukraine. En échange, la Russie fournit à la Corée du Nord une aide financière, des technologies militaires et des approvisionnements alimentaires et énergétiques, selon les analystes.