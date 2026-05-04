Joaquin «El Chapo» Guzman réclame un retour au Mexique

Condamné à perpétuité en 2019, Joaquin «El Chapo» Guzman veut quitter sa prison ultra-sécurisée au Colorado pour le Mexique. Il dénonce son isolement et des accusations «non prouvées».

AFP Agence France-Presse

Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias «El Chapo», a demandé aux autorités judiciaires américaines son transfert vers le Mexique, dans des lettres enregistrées lundi dans le système d'information judiciaire fédéral et consultées par l'AFP.

«Je demande un retour dans mon pays», écrit «El Chapo» dans une lettre manuscrite adressée à un tribunal fédéral de New York et datée du 23 avril. «Ceci est une lettre polie concernant (...) des infractions qui n'ont pas été prouvées concernant mon cas» poursuit-il dans un anglais approximatif.

Dans un autre courrier, l'ancien baron de la drogue dénonce une condamnation à la réclusion à perpétuité qu'il estime «cruelle» et «injuste», affirmant attendre depuis trois ans l'examen de son appel.

Dans une prison au Colorado

Extradé vers les Etats-Unis en 2017 après deux évasions spectaculaires de prisons mexicaines, puis condamné en 2019, l'ancien cofondateur du cartel de Sinaloa purge sa peine dans une prison de très haute sécurité au Colorado.

Il s'est plaint à plusieurs reprises, dans des lettres manuscrites sur papier ligné, de ses conditions de détention, de son isolement et de l'absence de visites familiales.